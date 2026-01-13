Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: señales de un romance que ya no esconden

Desde finales de 2025, en redes sociales y algunos medios nacionales se hacía hincapié en la cercanía entre el entrenador Luis Carlos Origel y la popular conductora y actriz Andrea Legarreta. Todo indica que, entre bromas y juegos, la relación ya es prácticamente “oficial”, luego de un momento en vivo durante el Programa Hoy, donde ambos participaron y dejaron ver, una vez más, la admiración y el cariño que existe entre ellos. Luis Carlos acudió como invitado al matutino, donde formó parte de una dinámica y hizo equipo con Andrea, quien en todo momento se mostró sonriente. Aunque la suerte no estuvo de su lado en el juego, eso pasó a segundo plano cuando Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, como si supieran lo que realmente ocurre entre Legarreta y Origel, gritaron al unísono: “¡Ella ya ganó!”, provocando la evidente pena y nerviosismo del nuevo galán de la icónica conductora. El público que presenció el momento reaccionó de inmediato en redes sociales, donde la historia continuó y el supuesto romance tomó más fuerza gracias a la propia Andrea Legarreta.

¿QUÉ PASÓ CONANDREA LEGARRETA Y SU ‘NOVIO’? A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió parte de lo ocurrido en Hoy y escribió: “¡No dimos una!”, acompañando el mensaje con emoticones de carcajada y uno con ojos de corazón. Además, etiquetó a Luis Carlos Origel y añadió un corazón. Aunque hasta el momento la conductora no ha confirmado abiertamente que mantiene una relación sentimental con Luis Carlos Origel, sí ha dejado claro en redes sociales que atraviesa un momento de enamoramiento. Cibernautas no dudaron en felicitar a la conductora de 54 años, quien recientemente habló muy bien del entrenador, lo elogió y dejó entrever que no le resulta indiferente. A finales de octubre, Legarreta y Origel asistieron juntos a una exclusiva boda en Morelos, y desde entonces las especulaciones no han cesado. Incluso, las fotografías que la conductora compartió durante su cena de Nochebuena y Navidad incluyeron al entrenador físico, lo que incrementó el entusiasmo de sus seguidores ante el casi confirmado romance.