Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: señales de un romance que ya no esconden

Show
/ 13 enero 2026
    Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: señales de un romance que ya no esconden
    Tortolitos. La conductora compartió en redes sociales señales de su cercanía con Luis Carlos Origel, quien sería su nueva pareja. FOTO: YOUTUBE@PROGRAMAHOY

El entrenador y colaborador de Hoy acompaña a la conductora a eventos familiares y deja pistas del romance en redes sociales

Desde finales de 2025, en redes sociales y algunos medios nacionales se hacía hincapié en la cercanía entre el entrenador Luis Carlos Origel y la popular conductora y actriz Andrea Legarreta. Todo indica que, entre bromas y juegos, la relación ya es prácticamente “oficial”, luego de un momento en vivo durante el Programa Hoy, donde ambos participaron y dejaron ver, una vez más, la admiración y el cariño que existe entre ellos.

Luis Carlos acudió como invitado al matutino, donde formó parte de una dinámica y hizo equipo con Andrea, quien en todo momento se mostró sonriente. Aunque la suerte no estuvo de su lado en el juego, eso pasó a segundo plano cuando Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, como si supieran lo que realmente ocurre entre Legarreta y Origel, gritaron al unísono: “¡Ella ya ganó!”, provocando la evidente pena y nerviosismo del nuevo galán de la icónica conductora.

El público que presenció el momento reaccionó de inmediato en redes sociales, donde la historia continuó y el supuesto romance tomó más fuerza gracias a la propia Andrea Legarreta.

¿QUÉ PASÓ CONANDREA LEGARRETA Y SU ‘NOVIO’?

A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió parte de lo ocurrido en Hoy y escribió: “¡No dimos una!”, acompañando el mensaje con emoticones de carcajada y uno con ojos de corazón. Además, etiquetó a Luis Carlos Origel y añadió un corazón.

Aunque hasta el momento la conductora no ha confirmado abiertamente que mantiene una relación sentimental con Luis Carlos Origel, sí ha dejado claro en redes sociales que atraviesa un momento de enamoramiento. Cibernautas no dudaron en felicitar a la conductora de 54 años, quien recientemente habló muy bien del entrenador, lo elogió y dejó entrever que no le resulta indiferente.

A finales de octubre, Legarreta y Origel asistieron juntos a una exclusiva boda en Morelos, y desde entonces las especulaciones no han cesado. Incluso, las fotografías que la conductora compartió durante su cena de Nochebuena y Navidad incluyeron al entrenador físico, lo que incrementó el entusiasmo de sus seguidores ante el casi confirmado romance.

TE PUEDE INTERESAR: Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie

¿QUIÉN ES LUIS CARLOS ORIGEL?

Luis Carlos Origel es entrenador y creador de contenido fitness. Entre él y Andrea Legarreta existe una amistad de varios años; sin embargo, todo indica que esa relación ha evolucionado al terreno romántico, y habría sido en el matutino de Televisa donde los compañeros de la conductora “destaparon” el romance.

Aunque él tampoco ha hecho una declaración pública sobre su relación, sí ha dejado comentarios en las fotografías de Legarreta en Instagram, donde halaga su belleza, celebra sus logros y escribe mensajes que parecen tener un significado especial para ambos. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Pareja
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Andrea Legarreta

Organizaciones


Televisa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026