Desde Lucero León hasta Kris Jenner y ‘ Mamá Bratz’ Día de las Madres: las mujeres detrás del éxito de las celebridades

El Día de las Madres es una de las festividades más importantes en México y, como reflejo de ello, existen muchas historias inspiradoras en series, películas, telenovelas y más. Pero también hay otras detrás de las pantallas, las cámaras y los escenarios: las de las mamás y mánagers. Por ello, en VMÁS te enlistamos algunas de las historias más importantes de mujeres que estuvieron detrás de las estrellas y que incluso se convirtieron en celebridades por mérito propio.

LUCERO Y LUCERO LEÓN La estrella mexicana es una de las mujeres contemporáneas más famosas, tanto por sus telenovelas como por su música y reality shows; sin embargo, desde el inicio de su carrera su madre formó parte de su historia. “Se pasa el tiempo tan rápido que no creí, cuando me enteré de que ella quería ser artista y esta era su educación, y aquí estamos. No me ha costado trabajo estar junto a ella, es una gran artista, es un gran ser humano; como hija es lo máximo”, dijo Lucero León en un encuentro con la prensa hace unas semanas. La señora Lucero León forma parte desde hace más de 40 años de la carrera de su hija e incluso sólo tomó distancia de involucrarse por completo cuando se dedicó a atender el cáncer que enfrentó en 2013.

Es recordada por haber formado parte también del reality show ‘Bailando por la Boda de Mis Sueños’, en donde, en su papel de suegra, junto a Diana Chapa, mamá de Tatiana, y Talina Fernández, “evaluaron” a las parejas participantes. “Si no fuera por ella no estaríamos aquí celebrando todo esto, no sólo porque me dio la vida, sino porque me ha acompañado desde el día 1, porque cuando yo soñaba con ser artista yo tenía como 4 años. Me siguió acompañando todo el tiempo y aquí sigue”, expresó la protagonista de ‘Alborada’ en una entrevista con el programa Hoy.

KRIS JENNER Y LAS KARDASHIAN En pleno 2026, leer o escuchar el nombre de Kris Jenner ya no sólo significa hablar de la mamá de modelos, empresarias o celebridades, sino de una de las figuras más poderosas de Hollywood, quien ha demostrado inteligencia financiera, visión de marketing y capacidad para mantenerse como la matriarca de una de las familias con mayor presencia en el entretenimiento. Kris saltó a la fama gracias al reality encabezado principalmente por su hija Kim Kardashian; sin embargo, ya se encontraba relacionada con el mundo del entretenimiento estadounidense y tenía amistades y conexiones que la mantenían al tanto del “show business”. Por ello, la polémica del video íntimo de Kim la vio como una oportunidad de facturar y de comenzar una carrera en el entretenimiento, justo en una época en la que los reality shows empezaban a ganar poder. Durante la transmisión del primer reality, ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kris construyó una imagen de líder, de jefa y de una “momager” que pensaba en el bienestar económico de sus hijos y en el futuro del entretenimiento para su familia.

“Cuando empezamos, no había Instagram, Snapchat ni otras plataformas de redes sociales. El mundo ha cambiado”, dijo la madre de Kylie en una entrevista. También aseguró que los episodios dedicados a su apretada agenda y a cómo en ocasiones olvida atender su vida personal, la cual está muy combinada con la laboral de sus hijos, son reales; sin embargo, se esfuerza por separar cada proyecto y dedicarles tiempo de calidad. “No hago las cosas al mismo tiempo. No mezclo mis reuniones ni el tiempo que dedico a cada negocio diferente. Definitivamente tienen sus propios carriles. De lo contrario, no podría mantenerme organizada”, dijo la CEO de Jenner Communications.

Kris está detrás de emporios como las fajas SKIMS, Kylie Cosmetics, la marca de pantalones Good American de Khloé, 818 Tequila, lanzada por Kendall, y Lemme, la línea de suplementos de Kourtney Kardashian. Además, maneja la marca que produce programas como ‘The Kardashians’ y está detrás de la carrera actoral de Kim en proyectos como ‘Todo Vale’ y ‘American Horror Story’. El mote de “momager” quizá no fue creado por Kris, pero sí le dio una nueva vida y perfil, por lo que actualmente es usado incluso en redes sociales de manera aspiracional o como señal de querer triunfar hasta convertirse en una de ellas.

‘MAMÁ BRATZ’ Y YERI MUA Una de las celebridades más importantes no sólo de internet, sino también de la música mexicana moderna, es Yeri Mua, quien pasó de ser una de las “Reinas de las Redes Sociales” a empresaria y cantante, y en cada uno de esos pasos estuvo presente su mamá, conocida por sus fans como “Mamá Bratz”. De hecho, recientemente Yahel, nombre real de su mamá, se sumó como mánager al equipo detrás de la veracruzana, por lo que su cercanía es aún mayor y hoy forman una de las duplas más importantes del entretenimiento en internet, cada una desde su función.

Sin embargo, aunque no ha tomado un lugar permanente frente a las cámaras ni dentro de la marca de su hija, en ocasiones la querida “Mamá Bratz” ha realizado transmisiones para los fans, tal como ocurrió en 2023, cuando confirmó su separación amorosa del padre de la cantante.