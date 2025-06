¡Se estrena en Max! Arturo Barba interpreta al saltillense Rubén Aguirre en la bioserie de Chespirito

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

¿QUÉ REPRESENTA DAR VIDA AL PROFESOR JIRAFALES?

“Muchísimo. Estoy muy agradecido de que me hayan pasado la estafeta de encarnar a Rubén Aguirre en esta ficción. Es una experiencia bellísima. Leí su autobiografía, que se llama Después de Usted, y al leerla conocí a este ser humano entrañable, con un aporte importantísimo en la vida de Roberto Gómez”, expresó el actor.

Barba, quien saltó a la fama en series como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Amar a Muerte’, confesó que fue un descubrimiento conocer no solo al personaje, sino también al actor coahuilense.

“Yo no sabía que había sido tan importante en la escena, hasta que vi y me di cuenta de que no hay casualidades en cómo surgió este fenómeno de Chespirito”, afirmó.