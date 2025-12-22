¡Se impone desde Las Vegas! Timothée Chalamet promociona su nueva cinta desde lo más alto de la Sphere

Show
/ 22 diciembre 2025
    ¡Se impone desde Las Vegas! Timothée Chalamet promociona su nueva cinta desde lo más alto de la Sphere
    Logro. Timothée Chalamet hizo historia al escalar la Sphere de Las Vegas para promocionar ‘Marty Supreme’, una de las producciones más esperadas que llegará a cines en Navidad de 2025. FOTO: INSTAGRAM@spherevegas

El actor da vida a ‘Marty Supreme’ en el filme que se presenta con una espectacular activación desde el icónico recinto turístico

El actor Timothée Chalamet suma un nuevo acierto en su carrera al convertirse en la primera persona en subir a la cima de la Sphere de Las Vegas como parte de una promoción cruzada.

El momento fue compartido a través de un video filmado por Sphere Entertainment, en el que se puede ver a Chalamet atado a un arnés en lo más alto del recinto.

“‘Marty Supreme’ es una película estadounidense que se estrena el día de Navidad de 2025”, grita el actor mientras comienza a sonar la canción ‘Sirius’ de The Alan Parsons Project.

¿QUÉ LE PASÓ A TIMOTHÉE CHALAMET?

La cámara se aleja para mostrar la exosfera, donde aparece un anuncio de ‘Marty Supreme’ desplegado en la pantalla gigante del recinto, cuya forma recuerda a una enorme pelota de ping pong.

La cinta está basada libremente en la historia real de Marty Reisman. ‘Marty Supreme’ sigue a una estrella prometedora del tenis de mesa en su búsqueda de la grandeza. La película es dirigida por Josh Safdie y coprotagonizada por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y Kevin O’Leary, junto a Chalamet.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia

De acuerdo con el sitio news3lv.com, Sphere Entertainment anunció su colaboración con Cash App para esta activación, y reveló que la idea original de la escena surgió del propio Chalamet en conjunto con Sphere Studios y el estudio cinematográfico A24.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Las Vegas

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio