¡Se impone desde Las Vegas! Timothée Chalamet promociona su nueva cinta desde lo más alto de la Sphere
El actor da vida a ‘Marty Supreme’ en el filme que se presenta con una espectacular activación desde el icónico recinto turístico
El actor Timothée Chalamet suma un nuevo acierto en su carrera al convertirse en la primera persona en subir a la cima de la Sphere de Las Vegas como parte de una promoción cruzada.
El momento fue compartido a través de un video filmado por Sphere Entertainment, en el que se puede ver a Chalamet atado a un arnés en lo más alto del recinto.
“‘Marty Supreme’ es una película estadounidense que se estrena el día de Navidad de 2025”, grita el actor mientras comienza a sonar la canción ‘Sirius’ de The Alan Parsons Project.
¿QUÉ LE PASÓ A TIMOTHÉE CHALAMET?
La cámara se aleja para mostrar la exosfera, donde aparece un anuncio de ‘Marty Supreme’ desplegado en la pantalla gigante del recinto, cuya forma recuerda a una enorme pelota de ping pong.
La cinta está basada libremente en la historia real de Marty Reisman. ‘Marty Supreme’ sigue a una estrella prometedora del tenis de mesa en su búsqueda de la grandeza. La película es dirigida por Josh Safdie y coprotagonizada por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y Kevin O’Leary, junto a Chalamet.
De acuerdo con el sitio news3lv.com, Sphere Entertainment anunció su colaboración con Cash App para esta activación, y reveló que la idea original de la escena surgió del propio Chalamet en conjunto con Sphere Studios y el estudio cinematográfico A24.