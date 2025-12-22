¡Se impone desde Las Vegas! Timothée Chalamet promociona su nueva cinta desde lo más alto de la Sphere

El actor Timothée Chalamet suma un nuevo acierto en su carrera al convertirse en la primera persona en subir a la cima de la Sphere de Las Vegas como parte de una promoción cruzada.

El momento fue compartido a través de un video filmado por Sphere Entertainment, en el que se puede ver a Chalamet atado a un arnés en lo más alto del recinto.

“‘Marty Supreme’ es una película estadounidense que se estrena el día de Navidad de 2025”, grita el actor mientras comienza a sonar la canción ‘Sirius’ de The Alan Parsons Project.