¡Se les dijo! Britney Spears enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas
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La ‘Princesa del Pop’ enfrenta un nuevo escándalo público tras su salida de la tutela y su divorcio
De nueva cuenta, la preocupación invade a los fanáticos de Britney Spears, ya que este jueves se confirmó que la Fiscalía de California acusó a la estrella pop por conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol el pasado mes de marzo.
Lo que se pensó que quedaría resuelto con la breve detención de la intérprete de ‘Toxic’ no fue así, pues tras ese amargo episodio la cantante decidió ingresar a rehabilitación con la intención de evitar más problemas legales, cosa que no ocurrió.
Así, la Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor. Sin embargo, la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido al momento del incidente, según informó The New York Times.
¿QUÉ LE PASÓ A BRITNEY SPEARS?
La ‘Princesa del Pop’ fue arrestada a principios de marzo por autoridades de California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. Fue liberada horas después y citada a comparecer ante un juez el próximo lunes.
Cinco semanas después de su detención, la artista de ‘Baby One More Time’ ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal, tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.
El entorno de la cantante también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.
DRAMA & SALUD MENTAL
Spears, quien logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.
En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su inquietud por la artista en unas memorias, en las que consideró que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento. (Con información de EFE).