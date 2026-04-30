¡Se les dijo! Britney Spears enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

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/ 30 abril 2026
    ¡Se les dijo! Britney Spears enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas
    Secuelas. La artista ingresó a rehabilitación semanas después de su detención para atender su bienestar personal. FOTO: ARCHIVO

La ‘Princesa del Pop’ enfrenta un nuevo escándalo público tras su salida de la tutela y su divorcio

De nueva cuenta, la preocupación invade a los fanáticos de Britney Spears, ya que este jueves se confirmó que la Fiscalía de California acusó a la estrella pop por conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol el pasado mes de marzo.

Lo que se pensó que quedaría resuelto con la breve detención de la intérprete de ‘Toxic’ no fue así, pues tras ese amargo episodio la cantante decidió ingresar a rehabilitación con la intención de evitar más problemas legales, cosa que no ocurrió.

Así, la Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor. Sin embargo, la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido al momento del incidente, según informó The New York Times.

¿QUÉ LE PASÓ A BRITNEY SPEARS?

La ‘Princesa del Pop’ fue arrestada a principios de marzo por autoridades de California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. Fue liberada horas después y citada a comparecer ante un juez el próximo lunes.

Cinco semanas después de su detención, la artista de ‘Baby One More Time’ ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal, tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la cantante también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

DRAMA & SALUD MENTAL

Spears, quien logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

https://vanguardia.com.mx/show/huntr-x-de-kpop-demon-hunters-arrasa-en-los-billboard-women-in-music-y-consolida-su-impacto-global-FI20393732

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su inquietud por la artista en unas memorias, en las que consideró que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento. (Con información de EFE).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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