¡Se les dijo! Britney Spears enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

De nueva cuenta, la preocupación invade a los fanáticos de Britney Spears, ya que este jueves se confirmó que la Fiscalía de California acusó a la estrella pop por conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol el pasado mes de marzo.

Lo que se pensó que quedaría resuelto con la breve detención de la intérprete de ‘Toxic’ no fue así, pues tras ese amargo episodio la cantante decidió ingresar a rehabilitación con la intención de evitar más problemas legales, cosa que no ocurrió.

Así, la Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor. Sin embargo, la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido al momento del incidente, según informó The New York Times.