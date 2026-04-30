HUNTR/X de ‘Kpop Demon Hunters’ arrasa en los Billboard Women in Music y consolida su impacto global

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/ 30 abril 2026
    HUNTR/X de ‘Kpop Demon Hunters’ arrasa en los Billboard Women in Music y consolida su impacto global
    Legado. El grupo continúa acumulando reconocimientos internacionales y marcando hitos para el K-pop en la industria global. FOTO: AP

El trío femenino destacó los desafíos de abrirse paso en la industria mientras suma premios históricos en cine y música

La cosecha de premios y el éxito no han terminado para el grupo K-Pop HUNTR/X, ya que fue reconocido con el galardón a Mujer del Año durante la ceremonia de los Billboard Women in Music 2026, donde además ofrecieron una presentación.

El trío de compositoras y cantantes, conformado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, se lució una vez más con la potencia de sus voces al interpretar el tema ‘Golden’.

Al recibir el galardón de manos de Ella Mai, la primera en tomar la palabra fue EJAE, quien agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de compartir espacio con otras mujeres de distintas industrias.

¿QUÉ LOGRARON LAS K-POP DEMON HUNTERS?

EJAE expresó ante el micrófono los retos de ser mujer en la industria musical. “Gracias, Billboard, por este increíble honor y por estar en esta sala con increíbles mujeres de todas las industrias”.

Durante su discurso, habló sobre las dificultades de abrirse paso en la música, especialmente desde su experiencia como mujer asiática.

“Trabajar en la música no es fácil. Como mujer asiática, faltaba representación. Al crecer en Estados Unidos, realmente pensaba que los artistas no se parecían a mí en los estudios occidentales”.

También reflexionó sobre el poder de la música como medio de expresión y el derecho a hablar con la verdad.

Por su parte, Rei Ami compartió su experiencia dentro de una industria dominada por hombres: “Ser mujer en una industria dominada por hombres es difícil. A veces hay que trabajar con una sonrisa, mientras critican cada parte de nosotras”.

Finalmente, Audrey Nuna destacó la importancia de mostrarse auténticas, tanto en la música como en la representación en pantalla.

LOGROS EN NÚMEROS

En la reciente temporada de premios, la banda ficticia logró ganar el Globo de Oro a Mejor Canción; dos premios Óscar, uno a Mejor Película Animada y otro a Mejor Canción Original; además, en los Premios Annie obtuvo las 10 categorías en las que estaba nominada.

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Asimismo, en los premios Grammy ganó el galardón a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, lo que se convirtió en un hito al ser la primera canción coreana en lograrlo.

La plataforma Netflix dio a conocer que la cinta, producida por Sony Pictures Animation, superaba los 500 millones de reproducciones a finales de 2025, por lo que, a casi cinco meses, la cifra es aún mayor. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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