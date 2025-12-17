¿Será igual en México? Los Oscar dejarán la TV: YouTube será su nueva casa exclusiva a partir de 2029

Los Premios Oscar dejarán la televisión abierta en Estados Unidos y pasarán a transmitirse de manera exclusiva a través de YouTube a partir de 2029, según confirmó este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado oficial.

Con este acuerdo, la cadena ABC —que ha estado a cargo de la retransmisión de la gala desde 1976— emitirá por última vez la ceremonia en la edición de 2028.

El cambio no solo aplicará a la ceremonia principal, sino a todo el ecosistema de eventos relacionados con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos, así como cualquier otro acto vinculado a la Academia.