¿Será igual en México? Los Oscar dejarán la TV: YouTube será su nueva casa exclusiva a partir de 2029

/ 17 diciembre 2025
    ¿Será igual en México? Los Oscar dejarán la TV: YouTube será su nueva casa exclusiva a partir de 2029
    Planes. La gala, la alfombra roja y todos los eventos relacionados con los Oscar se transmitirán exclusivamente por la plataforma digital. FOTO: AP

La última edición que se emitirá por la señal de ABC será la de 2028, luego de que la Academia firmara un acuerdo comercial con la plataforma de videos de Google; en México los derechos los tiene Tv Azteca

Los Premios Oscar dejarán la televisión abierta en Estados Unidos y pasarán a transmitirse de manera exclusiva a través de YouTube a partir de 2029, según confirmó este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado oficial.

Con este acuerdo, la cadena ABC —que ha estado a cargo de la retransmisión de la gala desde 1976— emitirá por última vez la ceremonia en la edición de 2028.

El cambio no solo aplicará a la ceremonia principal, sino a todo el ecosistema de eventos relacionados con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos, así como cualquier otro acto vinculado a la Academia.

UN EVENTO AÚN POPULAR

Con esta transición, la audiencia potencial de los Premios Oscar alcanzará hasta 2 mil millones de personas, cifra correspondiente a los usuarios con acceso a YouTube, lo que permitirá que la gala sea más accesible para una audiencia global en crecimiento.

Además, las transmisiones contarán con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, ampliando su alcance internacional.

El convenio también incluye la producción y difusión de entrevistas con miembros y cineastas de la Academia, programas educativos sobre cine y contenidos en formato podcast.

Por su parte, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a materiales digitalizados de la Colección de la Academia, considerada la más grande del mundo en su tipo, con más de 52 millones de piezas relacionadas con el cine.

“Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para convertirla en la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual”, señalaron en el comunicado la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

En tanto, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Premios Oscar “son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que celebra la excelencia narrativa y artística”. (Con información de EFE)

