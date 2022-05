“Grace & Frankie”, adiós de la serie más longeva de Netflix tras siete exitosas temporadas

En una industria ansiosa por rostros jóvenes, especialmente en el caso de las actrices, y que además en muchos casos acaban por ser fugaces, no es habitual encontrar una producción de tanto éxito protagonizada por dos mujeres ya octogenarias, con una larga trayectoria a sus espaldas, como son Jane Fonda y Lily Tomlin, estrellas de ‘Grace and Frankie’, alabadas desde el estreno de la serie en mayo de 2015.

El pasado verano, Netflix estrenó por sorpresa un adelanto de la temporada final de ‘Grace and Frankie’, un regalo para aligerar la espera de los seguidores de la que ha terminado por convertirse en la serie más longeva de las creadas por la plataforma, cuando ya apuesta por producciones con pocas temporadas y un recorrido limitado.

Con el estreno de la última temporada completa a finales de abril, con 12 nuevos episodios, ‘Grace and Frankie’ se despide tras siete temporadas y 94 episodios de éxito (tres más que otra de las joyas de Netflix, ‘Orange is the New Black’), con Jane Fonda y Lily Tomlin, en los papeles de Grace y Frankie, respectivamente, reivindicando su posición en una industria que no suele apostar por actrices de su edad en papeles principales.

TE PUEDE INTERESAR:

Scorsese ofrece cine gratis en su propio servicio de streaming

La comedia creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris habla de comienzos, de nuevas oportunidades, que llegan también a una edad avanzada, aunque la historia empieza con una despedida: la de Grace y Frankie de sus maridos, Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston) de los que se divorcian después de que estos revelen su homosexualidad y anuncien que quieren empezar, por fin, una nueva vida juntos después de años de una relación sentimental vivida en la clandestinidad.