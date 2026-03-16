Tendrá Shakira residencia de conciertos en Madrid para cerrar su tour mundial

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/ 16 marzo 2026
    Tendrá Shakira residencia de conciertos en Madrid para cerrar su tour mundial
    Promesa. La cantante colombiana prepara una producción inédita en España para reencontrarse con su público al final de su tour mundial. FOTO: AP

La estrella colombiana regresará al país donde nacieron sus hijos y en el que vivió durante varios años por su relación con el exfutbolista Gerard Piqué

Este lunes, la agencia EFE dio a conocer que la estrella latina Shakira cerrará su actual gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en España, y lo hará con una residencia de conciertos en Madrid, al estilo de la que Adele realizó hace algunos años en Múnich.

La propia artista reveló el proyecto durante una entrevista para el programa Al cielo con ella de la radiodifusora pública RTVE.

“Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España”, adelantó la cantante en un fragmento de la conversación difundido este lunes.

¿QUÉ HARÁ SHAKIRA?

En ese mismo adelanto, la colombiana confirmó que su paso por España quedará reservado para el final de la gira, donde ofrecerá conciertos durante “más de dos días”. Además, explicó que para el espectáculo se construirá un recinto especial que llevará el nombre de “Estadio Shakira”.

La artista ofreció la entrevista mientras se encontraba en México, donde recientemente batió un récord de asistencia al presentarse en la emblemática Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 400 mil personas en un concierto gratuito con el que cerró su gira por América.

DE REGRESO A ESPAÑA

Aunque concede pocas entrevistas, a finales de 2024 Shakira ya había confirmado a la revista GQ su deseo de regresar a España, lo que marcaría su retorno al país tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, declaró entonces.

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Al margen de algunas presentaciones en galas de premios y eventos especiales, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 El Dorado World Tour, cuando se presentó en el Palau Sant Jordi, el Coliseum da Coruña, el Bizkaia Arena y el entonces Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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