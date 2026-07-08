¡Sin filtros! Ximena Herrera entra a ‘La Casa de los Famosos México’

Las pistas eran confusas y solo sus fans de “hueso colorado” lograron descubrir que se trataba de una de las actrices favoritas de los melodramas y las series en México: Ximena Herrera.

“Creo que soy muy transparente y eso me va a ayudar a conectar con el público”, dijo la actriz, quien dio vida a una de las villanas de la telenovela ‘Mujeres de Negro’.

En esta ocasión, el responsable de destapar la participación de la exprotagonista de ‘El Señor de los Cielos’ fue Diego de Erice, quien charló con Ximena sobre sus estrategias, sus mayores miedos y la forma en que planea convivir con sus compañeros.