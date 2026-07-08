¡Sin filtros! Ximena Herrera entra a ‘La Casa de los Famosos México’
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La actriz asegura que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y se convierte en la tercera participante confirmada de la nueva temporada
Las pistas eran confusas y solo sus fans de “hueso colorado” lograron descubrir que se trataba de una de las actrices favoritas de los melodramas y las series en México: Ximena Herrera.
“Creo que soy muy transparente y eso me va a ayudar a conectar con el público”, dijo la actriz, quien dio vida a una de las villanas de la telenovela ‘Mujeres de Negro’.
En esta ocasión, el responsable de destapar la participación de la exprotagonista de ‘El Señor de los Cielos’ fue Diego de Erice, quien charló con Ximena sobre sus estrategias, sus mayores miedos y la forma en que planea convivir con sus compañeros.
’NO SOY UNA MUJER DE POSES’
Herrera dijo que una de las posibles desventajas que podría tener será su horario de descanso, debido a que entre las 19:00 y las 20:00 horas suele desconectarse del mundo para dormir temprano.
Entre risas, Ximena aseguró que su reloj biológico es muy estricto y que, en ocasiones, desde las 5:00 o 5:30 de la mañana ya está de pie para comenzar su día.
Al ser cuestionada sobre si le preocupaba no tener el glamour diario o el maquillaje, aseguró que “no soy una mujer de poses”, por lo que prometió mostrarse totalmente transparente ante las cámaras del reality show.
Ximena Herrera se une a Karina Torres y Ernesto Laguardia como los tres primeros habitantes confirmados de los 18 que integrarán la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, la cual se estrenará por Televisa el próximo 26 de julio a las 20:30 horas.