¿Sin planes? Aprovecha tu visita a Monterrey y conoce Muscera, enclavado en el Parque Fundidora

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    ¿Sin planes? Aprovecha tu visita a Monterrey y conoce Muscera, enclavado en el Parque Fundidora
    Futuro. Garza anunció que la próxima escultura que se integrará a la colección es la de Harry Potter. FOTOS: Aracely Chantaka
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A tan solo una hora y 15 minutos de Saltillo se encuentra este espacio que ofrece más de 100 esculturas de cera de personajes variados del mundo de la historia, los espectáculos y deportes

Si tienes la idea de venir a Nuevo León ahora con motivo de la fiesta mundialista puedes aprovechar para visitar Muscera que tiene más de 100 figuras de cera de personajes como Lady Gaga, Madonna, el Chapulin Colorado, Pedro Infante, Juan Gabriel y Luis Miguel, entre otros.

El inmueble se encuentra enclavado en las instalaciones del Parque Fundidora y fue inaugurado hace 13 años con apenas 50 esculturas y ahora ya tiene más del doble.

“Empezamos con 50 esculturas, ahorita ya tenemos alrededor de 106, 108”, precisó Roberto Garza, director del espacio.

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Comentó que el lugar está dividido en siete salas diferentes que comprenden: historia, donde resaltan figuras como Pancho Villa, Benito Juárez, Gandhi, Jesús y Juan Pablo II; el mundo infantil, integrado por personajes como los de la Vecindad del Chavo, el Chapulín Colorado, Chabelo, Cepillín, Shrek y Blanca Nieves, entre otros.

También está el área de deportes dedicada a figuras como los famosos ídolos del pancracio y el boxeador Julio César Chávez; una sala especial para personajes de terror y otra de espectáculos, que está conformada por una larga lista de celebridades desde José José y Juan Gabriel, hasta Luis Miguel, Madonna, Shakira y Lady Gaga, entre otros.

El espacio más reciente que se inauguró fue “La Cueva” que tiene a los personajes de la saga de Star Wars.

Otras figuras que también destacan son Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes parecen muy cómodos instalados en una cocina mexicana donde sobresale el color amarillo, un jarro de barro con todo y su vaso y un juego de cazuelas.

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Otros personajes que atraen la atención son Tony Montana, de la película de Brian de Palma “Cara Cortada”, así como los héroes de acción encarnados por Bruce Willis, Sylvester Stallone, Dwayne Johnson y Arnold Schwarzenegger, entre otros.

Michael Jackson y Freddie Mercury están instalados en un mismo espacio. El intérprete de “Thriller” de saco rojo, pantalón negro y gafas oscuras, mientras que el vocalista de Queen en su icónico pantalón blanco con una raya roja lateral y una chaqueta amarilla. Luce su brazo en alto y una mano empuñada como animando a cantar a una imaginaria concurrencia.

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También hay una sala de cine con todos y sus butacas, solo falta el olor a palomitas. Garza anunció que la próxima escultura que se integrará a la colección es la de Harry Potter, para los amantes de este famoso personaje.

El costo de la entrada general es de 150 pesos y está abierto de lunes a domingo de las 10:00 a 21:00 horas.

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Monterrey

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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