Sleepy Boys: La cara joven del rock alternativo que hace vibrar a Saltillo

Sleepy Boys: La cara joven del rock alternativo que hace vibrar a Saltillo

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Tras conquistar importantes escenarios locales y abrirse paso en Monterrey, la banda presenta ‘What Have I Become?’, el más reciente sencillo que destaca por su crudeza

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Hay talento en cada esquina de Saltillo. Hacia donde se mire hay pintores, escritores, fotógrafos y músicos. Hay voces. Y hay originalidad. En la capital coahuilense se mantiene una revolución que, hoy en día, recae en los jóvenes y la búsqueda por demostrar la disciplina que dominan.

En medio de este torbellino, VMÁS encontró a Sleepy Boys, una banda de rock alternativo compuesta por el guitarrista Abel Espinoza, el guitarrista Carlo Rodríguez, el bajista y compositor Aron Ávila y el baterista Gerardo González, cuyas propuestas musicales y su talento se entremezclan con el punk, el garage rock y un toque de nostalgia del dream rock, que vuelve a destacar por el lanzamiento de uno de sus sencillos “más crudos” y agresivos: ‘What Have I Become?’.

DESDE EL PRINCIPIO, LA BÚSQUEDA POR FORMAR LA BANDA

El pasado de Sleepy Boys se traslada hasta el 2020, gracias al ingenio de dos de sus integrantes actuales. Carlo comentó para VMÁS: “La verdad es que tenemos muchos años, Abel y yo somos quienes comenzamos la banda, pero hace muchísimos años en secundaria, en 2013 aproximadamente. No éramos Sleepy Boys, pero empezamos a componer canciones en la prepa y ahí es donde nos conocimos todos”.

Así, tanto los integrantes como la banda fueron creciendo, encontrando nuevos ritmos. Pronto llegaron a su debut en Dogma Bar y a otras presentaciones; la más reciente, en el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), donde compartieron escenario con Blnko y ZRDK. “Al principio tocábamos mucho en lugares muy familiares, pero de rock. Y, con el tiempo, tuvimos un evento más grande, después otro y otro. Pero en el transcurso de los años, mientras sacábamos más temas, de repente tocamos en el Sarape Fest, en el MUDE After Dark [...] Y así, cada año va mejorando”, relataron los jóvenes.

UN AÑO DE CONTINUO CRECIMIENTO

Durante 2026, Sleepy Boys ya ha tenido presentaciones que destacan en su trayectoria. Además de su actuación en el popular evento del Museo del Desierto, tocaron en la Feria de Saltillo. También llegaron a la vecina ciudad de Monterrey para presentarse en el Café Iguala de la Macroplaza, el Parque Fundidora y el pub McCarthy’s.

De esta forma, ya han experimentado con dos tipos de público: el saltillense y el regio. Al respecto, señalan que la experiencia ha sido muy distinta: “Creo que es porque están más normalizados los grupos independientes en Monterrey. En Saltillo apenas están creciendo [...] Pero la verdad, ambos públicos son muy buenos”, dijo Carlo.

Y, claro, el sueño que vive la banda no se limita a la región, sino a alcanzar grandes urbes como la Ciudad de México o Guadalajara, Jalisco.

METAS, SUEÑOS E INSPIRACIONES

Sleepy Boys se visualiza continuando con la composición y presentaciones. Pero, por ahora, en lo que resta del año, buscan concluir proyectos que tienen en espera. “Yo tengo mucha esperanza de que la mayoría de las ideas se concluyan, yo creo que con eso va a ser un gran año. Estoy seguro de que nos va a ir genial”, adelantó Carlo.

La banda se caracteriza por su propuesta divertida, juvenil y sentimental, todo combinado con el frenetismo del rock punk. Entonces conviene detallar que algunas de las inspiraciones y gustos de los miembros van desde Dream Theater, PXNDX, Muse, Pink Floyd, Green Day y Led Zeppelin hasta el piano en el jazz, lo que resulta en una buena combinación que se refleja en la pasión invertida en Sleepy Boys.

https://vanguardia.com.mx/show/saltillo-esta-presente-floriteree-busca-conquistar-los-digital-creator-awards-2026-HE23417819

Próximamente habrá presentaciones de la agrupación, con la promesa de dos nuevas canciones en su repertorio, por lo que VMÁS aconseja estar al pendiente de sus redes sociales.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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