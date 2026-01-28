Llegará a Saltillo ‘La Profesora’: Sylvia Pasquel protagoniza obra de teatro junto a Alberto Estrella

Los nombres de Sylvia Pasquel y Alberto Estrella son sinónimo de calidad y garantía en cualquier proyecto escénico. Ambos compartirán el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler este próximo viernes 6 de febrero, ofreciendo al público saltillense una puesta en escena que promete emoción, reflexión y entretenimiento. Sobre el reto de dar vida a esta profesora, compartir escenario con otro grande del teatro mexicano y su regreso a Saltillo, Sylvia Pasquel habló en entrevista con VMÁS.

¿Cómo se siente con este proyecto? “Creo que esta obra es muy especial. Así como lo dice el título, La Profesora, parecería que vas a ir a un salón de clases a recibir una lección de literatura, porque interpreto a una profesora de literatura. Pero en realidad lo que ves es una clase de amor, de comprensión, de amistad y también de análisis del mundo: de cómo están los jóvenes, los padres, la relación entre padres y maestros, maestros y padres, los niños rebeldes, los padres que no saben cómo comunicarse con ellos”. Cuéntenos un poco de la historia... “Es una obra deliciosa que te lleva por distintos mundos. La profesora de literatura está preocupada por Daniela, una alumna muy rebelde, hija de Ortiz, un hombre que despacha pescado en la central de abastos. Imagínate esos dos mundos tan distintos que se juntan para hablar de una niña conflictiva. El padre no sabe cómo ayudarla, cómo acercarse a ella, y la maestra tampoco entiende por qué la niña actúa así en la escuela. Poco a poco se van conociendo, se hacen amigos, porque a él le gustan mucho los libros, y ahí, siendo ella maestra de literatura, empieza una comunicación más cercana a través de la lectura”.

UNA CRÍTICA AL MUNDO ACTUAL Pasquel, recordada por sus icónicos papeles de villana en telenovelas como ‘El Manantial’ y ‘Amarte Es Mi Pecado’, asegura que el texto plantea una crítica al mundo contemporáneo, marcado por la hiperconexión digital y la desconexión emocional. “Es muy bonito cómo la obra te invita a volver a leer. Ahora todo es en el celular, pasas las páginas con el dedito, y no es lo mismo que pasar la hoja. Ese romanticismo del contacto con los libros se ha perdido. También se habla de la jubilación, de lo que implica retirarte y de repente encontrarte con todo el tiempo libre sin saber qué hacer con él”. De esta forma, el personaje de la profesora enfrenta una nueva etapa, no sólo profesional, sino personal. “Siempre tuvo el deseo de escribir una novela, pero se quedó siendo profesora sin concretarlo. Y aparece este hombre que quiere superarse, pero no sabe cómo. Además, la obra toca el tema de la diversidad y del mundo diverso en el que estamos viviendo”, explicó la actriz.

UNA OBRA DIVERTIDA, PERO PARA IDENTIFICARSE Pasquel también ha demostrado su versatilidad en la comedia, como en ‘Yo Amo a Juan Querendón’ o ‘Qué Pobres Tan Ricos’, y asegura que en La Profesora el humor es una herramienta clave. “Se identifican los jóvenes, los padres, los maestros, los alumnos. Es una obra muy completa: te diviertes muchísimo, pero también te sorprende. Crees que ya entendiste la historia y resulta que no es como pensabas. Ese factor sorpresa engancha mucho al público”.

La actriz aseguró que, pese a los conflictos, la historia deja una sensación positiva. “A la gente le encanta, se enamora de la pareja. La química que tenemos Alberto y yo en el escenario es fundamental; eso trasciende y se contagia al público”. A propósito, ¿Cómo es la química entre los protagonistas? “Alberto y yo tenemos muchos años de conocernos. Somos cómplices, hemos trabajado juntos en cine y televisión, pero no en teatro. Cuando llegó esta obra dijimos: es el proyecto perfecto. Está hecha para dos personas, es totalmente equilibrada y ambos personajes son adorables”.

Es una obra muy completa: te diviertes muchísimo, pero también te sorprende. Crees que ya entendiste la historia y resulta que no es como pensabas”.

¿Cuál ha sido el mayor reto de este personaje? “Después de 11 años haciendo un monólogo, No seré feliz pero tengo marido, volver a trabajar con alguien fue reubicarme. En el monólogo yo controlaba todo. Ahora somos dos, pero esa amistad que tenemos hace que la convivencia sea muy buena, incluso en las giras”. Pasquel destacó que el profesionalismo de ambos ha hecho más llevadera la experiencia, algo que se refleja en la respuesta del público. “Somos puntuales, nos gusta caminar las ciudades, conocerlas, y siempre estamos dispuestos a hacer promoción. Todo es en favor del proyecto”.

DOS NOMBRES CON GARANTÍA DE CALIDAD Aunque reconoce que Saltillo vive un momento activo en el teatro, Pasquel confía en que el público responderá. “Es una sola función, temprano, dura una hora y cuarto y es en un teatro maravilloso. Estoy segura de que la obra les va a gustar. Es deliciosa, la gente se enamora de los personajes y los boletos están a un precio muy accesible”.