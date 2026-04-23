¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?

¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?

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Israel García
por Israel García

Con casi 50 años de carrera, el puertorriqueño tiene una cita con sus eternas quinceañeras en el Estadio Francisco I. Madero

Show
/ 23 abril 2026
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Aunque a muchos no les guste, Saltillo se ubica como una ciudad importante para los eventos de entretenimiento. En los últimos dos años han desfilado por sus espacios y escenarios figuras musicales de gran relevancia, incluso más allá de las fronteras mexicanas. Es por ello que mañana, en el Estadio Francisco I. Madero, estará Chayanne para cantar a sus fanáticas de la región.

Lo que parecía una noticia “falsa” o algo inventado comúnmente por páginas de Facebook resultó ser real cuando el rumor de que el intérprete de ‘Humanos a Marte’ sumaba a la capital coahuilense a su extensa gira se confirmó. No solo eso, sino que representa su regreso a la ciudad después de más de 20 años.

“¡Ay! Mi gente bonita, qué placer tan grande estar aquí en México, lindo y querido. Me encanta esa frase porque es una realidad. Estoy feliz, estoy a gusto, encantado de estar aquí con todos ustedes... más de seis, siete años que no los veía aquí”, dijo precisamente la estrella puertorriqueña la noche del miércoles, cuando se presentó en la Ciudad de México.

¿QUÉ ESPERAR DE CHAYANNE?

Sin duda, esa magia que el cantante tiene para dominar el escenario y pasar de la fiesta a la nostalgia, el amor y las baladas hará de la noche un momento inolvidable, con canciones como ‘Yo te amo’, ‘Tu Pirata Soy Yo’ y ‘Completamente Enamorados’.

No por nada la gira Bailemos Otra Vez Tour creció tanto que amplió sus fechas y su paso por México. Fue ahí donde decidió agregar a sus fanáticos saraperos, por lo que alcanza ya 140 shows en más de 10 países, desde Puerto Rico, Estados Unidos, España y Argentina, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador, México y más.

De hecho, la gira, que habría concluido en marzo de 2024, decidió extenderse para llegar a otras localidades en las que el conocido como “Papá de México” es uno de los más queridos. No solo eso, sino que se mantiene vigente gracias a sus éxitos y a sus nuevos lanzamientos.

Por algo, los promotores del show resaltaron que el mismo escenario con el que ya puso a bailar a miles en Las Vegas, Monterrey y otras plazas hará lo propio en Saltillo, donde mamás, tías, esposas, hijas o cuñadas disfrutarán cada tema.

Algo similar sucede en su canal de YouTube, donde cuenta con 6.2 millones de suscriptores, lo que refleja una presencia importante en la plataforma como uno de los artistas vigentes de su generación.

Con 598 millones de reproducciones, el video de Bailando bachata se posiciona como el más popular de su canal, seguido por Un siglo sin ti, con 514 millones de visitas. También destacan clásicos como ‘Torero’, con 257 millones; ‘Humanos a Marte’, con 193 millones; y la icónica ‘Tiempo de Vals’, lanzada en 1990, con más de 139 millones de reproducciones.

@chayanne Yo les doy permiso para que disfruten sus vacaciones 😅 #AprobadoPorChayanne #Chayanne #ArtistaTikTok #MusicosEnTikTok #TikTokMeHizoVer #ComoTuYYo #Vacaciones #Trend ♬ Como Tú y Yo - Chayanne

EL SHOW

Los últimos boletos para el encuentro entre el puertorriqueño y sus fans pueden adquirirse en Superboletos.com, además de la taquilla habilitada en la casa de los Saraperos, tras el lanzamiento de dos nuevas zonas para el espectáculo.

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Aun así, el regreso del ‘Torero’ puede considerarse prácticamente un sold out y un momento que sus fans y la audiencia local recordarán con el corazón en la mano, la sonrisa en el rostro y el cansancio de bailar y brincar en cada canción.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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