Superhéroes LGBT+

1.- La diversidad sexual es uno de los temas de actualidad con mayor presencia –no solamente en foros de discusión o en expresiones artísticas como películas o producciones teatrales– sino en las conversaciones cotidianas. Lo que antes se trataba “en lo oscurito” o de plano se ignoraba bajo la antigua consigna de “Don’t ask, don’t tell” (No preguntes, no digas) hoy se habla abiertamente y está cambiando la manera en que está conformada la sociedad.

2.- Ahora bien, estos cambios se están dando principalmente en la cultura occidental. Si una pareja de homosexuales se toma de la mano y camina por las calles de Irán, Arabia Saudita, Afganistán o Rusia, por decir sólo algunos países, estarían ambos en grave peligro. Volviendo a Occidente, la lucha por los derechos de quienes viven una sexualidad más plural, iniciada en la década de los años 70 del siglo pasado, encontró su consolidación en la presente década.

3.- Atrás han quedado las películas en las que los personajes LGBT+ eran necesariamente diabólicos (“El silencio de los inocentes”), chistosos (“Las aventuras de Priscila, la reina del desierto”), condenados a muerte (“Filadelfia”) o personajes de soporte para los heterosexuales (“La boda de mi mejor amigo”). Ahora empiezan a cobrar notoriedad y se están colocando como protagonistas indiscutibles de historias más sólidas.

4.- Incluso, se está considerando que las preferencias que puede tener cualquier persona no se detonan al cumplir los 18 años de edad, sino que desde la adolescencia, ya se tiene una idea del estilo de vida que cada quién desea tener. Todo esto quedó muy claro con el anuncio que se ha hecho hace unos días sobre el personaje Jon Kent, el hijo de Superman (Clark Kent) y Lois Lane. Resulta que han declarado que el joven de 17 años es bisexual.

5.- Fiel a la tradición familiar de enamorarse de una persona periodista, Jon Kent entregó su corazón a su amigo Jay Nakamura, el estudiante y fundador de un sitio web de noticias llamado The Truth (La verdad). Todo esto, por supuesto, dentro del mundo de fantasía de DC Comics. Circula ya una imagen del joven Superman besando a su novio y las reacciones han sido muy variadas. Todo porque se trata del superhéroe más famoso y fuerte de las historietas.

6.- Un detalle que llama la atención es que han aclarado que el hijo del Superman original es bisexual, no necesariamente gay. Como si fuera “más tranquilizador” para los conservadores que al muchacho “de todos modos le gustan las mujeres, aunque en este momento esté con un hombre”. ¿Por qué no lo declaran abierta y permanentemente homosexual? Quizá para tener una puerta de escape, si la controversia se hiciera demasiado intensa.

7.- Por lo pronto, Superman se une a la lista de los superhéroes que tienen una sexualidad diversa y que sirven de inspiración para aquellos que no se habían sentido representados en las manifestaciones culturales. Ahora bien, ¿esto es una moda? ¿O llegó para quedarse? Honestamente, me parece que representa los primeros pasos de un viaje muy largo. Cuando ya no sean necesarias las etiquetas de “heterosexual”, “bisexual”, “gay” u otras, entonces se habrá hecho la verdadera integración de toda la sociedad.

