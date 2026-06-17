¿Tan grave estaba? Confirma prensa española que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York

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    ¿Tan grave estaba? Confirma prensa española que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York
    Salud. Luis Miguel habría sido sometido a una intervención cardíaca en un hospital especializado de Nueva York, donde continúa su proceso de recuperación. FOTO: ARCHIVO

El medio ‘Semana’ asegura que su pareja, Paloma Cuevas, se ha mantenido junto al cantante tras una seria intervención cardíaca.

Hace unas semanas, el programa ‘El Gordo y La Flaca’, de Univision, dio a conocer que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia para someterse a un procedimiento cardíaco. Aunque tanto la reportera como la emisión fueron señaladas de “mentir”, esta vez la revista española ‘Semana’ confirmó que “El Sol” continúa en recuperación y a la espera de recibir el alta médica.

Según publica el medio español en su edición más reciente, el cantante, de 56 años, fue sometido hace unos días a una delicada operación del corazón, de la cual se recupera satisfactoriamente.

La revista señala que el intérprete ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado de salud. Asimismo, destaca que esto ha sido posible gracias al acompañamiento y compromiso de su actual pareja, Paloma Cuevas.

¿CÓMO ESTÁ LUIS MIGUEL?

El cantante fue operado en el Hospital Mount Sinai, referente mundial en cardiología, y ha estado acompañado en todo momento por su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

La gira ‘Luis Miguel Tour 2023-2024’ marcó el regreso del cantante a los escenarios después de varios años de ausencia y se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más exitosos de su carrera reciente. El recorrido comenzó en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y se extendió hasta finales de 2024, periodo en el que llegó a Saltillo en septiembre de ese año.

Durante la gira, Luis Miguel ofreció más de 190 conciertos en América y Europa, con presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y República Dominicana, entre otros. En México, uno de sus mercados más importantes, agotó múltiples fechas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

SU HOSPITALIZACIÓN

La tarde del 16 de mayo, desde el programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision, la reportera Gelena Solano dio a conocer la información durante un enlace en vivo.

“Pero sí, ‘El Sol’ de México fue ingresado desde este lunes en un hospital y se encuentra bajo observación”, dijo la comunicadora al aire, alertando a seguidores de distintas partes del mundo que esperaban conocer si la información era verdadera o falsa.

https://vanguardia.com.mx/show/se-le-chispoteo-tom-holland-deja-entrever-que-ya-llego-al-altar-junto-a-zendaya-HD21441688

En los días posteriores, la periodista continuó reportando que la información estaba confirmada. Sin embargo, aseguró que, por respeto a la privacidad del artista, no revelarían mayores detalles. Días después, informó que el intérprete de ‘Que Seas Feliz’ aún no había sido dado de alta.

Hasta la tarde de este 17 de junio, ni el equipo ni la familia de “Luismi” habían salido a confirmar o desmentir de manera oficial su estancia médica en Nueva York. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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