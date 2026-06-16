¡Se le chispoteó! Tom Holland deja entrever que ya llegó al altar junto a Zendaya

Los chismes, las teorías y las esperanzas de ver vestidos de novios a Zendaya y Tom Holland llegaron a su fin este martes, cuando el intérprete de ‘Peter Parker’ confirmó de manera sutil que la boda y el mutuo “sí, acepto” ya ocurrieron.

Fue durante una entrevista reciente con Esquire U.K. cuando el actor británico dejó entrever que el enlace matrimonial ya se celebró. Al ser cuestionado sobre si tuvo que informar a familiares y amigos acerca de imágenes generadas con inteligencia artificial que parecían mostrarlo a él y a Zendaya en su boda, Holland respondió: “No, porque todos estaban allí”.

Los rumores sobre una posible boda comenzaron a intensificarse en marzo de este año, por lo que la insistencia de la prensa se centró en conocer si el enlace estaba próximo a realizarse y obtener alguna imagen de la ceremonia. Sin embargo, Holland también acabó con cualquier esperanza al agregar: “Eso es todo lo que van a obtener al respecto”.