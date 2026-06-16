¡Se le chispoteó! Tom Holland deja entrever que ya llegó al altar junto a Zendaya

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    ¡Se le chispoteó! Tom Holland deja entrever que ya llegó al altar junto a Zendaya

La posibilidad de una boda en secreto cobró fuerza después de que el estilista de la actriz, Law Roach, declarara durante una entrevista que la ceremonia ya había sucedido

Los chismes, las teorías y las esperanzas de ver vestidos de novios a Zendaya y Tom Holland llegaron a su fin este martes, cuando el intérprete de ‘Peter Parker’ confirmó de manera sutil que la boda y el mutuo “sí, acepto” ya ocurrieron.

Fue durante una entrevista reciente con Esquire U.K. cuando el actor británico dejó entrever que el enlace matrimonial ya se celebró. Al ser cuestionado sobre si tuvo que informar a familiares y amigos acerca de imágenes generadas con inteligencia artificial que parecían mostrarlo a él y a Zendaya en su boda, Holland respondió: “No, porque todos estaban allí”.

Los rumores sobre una posible boda comenzaron a intensificarse en marzo de este año, por lo que la insistencia de la prensa se centró en conocer si el enlace estaba próximo a realizarse y obtener alguna imagen de la ceremonia. Sin embargo, Holland también acabó con cualquier esperanza al agregar: “Eso es todo lo que van a obtener al respecto”.

¿CUÁNDO FUE LA BODA DE TOM HOLLAND Y ZENDAYA?

El estilista Law Roach, uno de los colaboradores más cercanos a la estrella de ‘Euphoria’, desató la polémica al revelar que la actriz y el actor británico ya habrían llegado al altar, aunque la pareja no lo había confirmado públicamente.

“¡La boda ya tuvo lugar! ¡Te la perdiste!”, declaró el estilista ante la prensa durante la ceremonia de los Actors Awards, celebrada el pasado marzo.

Además de echar por tierra la esperanza de que la prensa y los seguidores pudieran vivir de cerca la boda, Holland aseguró sentirse profundamente enamorado de la exactriz de Disney y agradecido por el apoyo y la comprensión que recibe de ella en cada etapa de su vida.

“Así que, para mí, encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Punto”.

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Los actores se conocieron durante el rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’ en 2016. Con el paso del tiempo, la amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que han procurado mantener alejada de los reflectores, algo que ambos han señalado como fundamental para su vida en pareja. (Con información de El Universal y AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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