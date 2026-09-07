Bad Bunny hace historia y conquista siete premios Emmy con el show del Super Bowl

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    Bad Bunny hace historia y conquista siete premios Emmy con el show del Super Bowl
    Fiesta. El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl destacó por la presencia de artistas invitados y por un mensaje de unidad para el continente americano. FOTO: AP

El puertorriqueño tuvo como invitados a Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba

Este fin de semana, Bad Bunny sumó otro reconocimiento internacional a su carrera al ganar un Emmy, y esta vez se debió a su participación en el medio tiempo del Super Bowl. La presea fue anunciada en los Creative Arts Emmys, en Los Ángeles, California, que se celebran antes de la gala televisada, prevista para el próximo 14 de septiembre.

El show, titulado ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, contaba con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño. De ellas, también se alzó con los premios a mejor dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial, para sumar un total de siete galardones.

El pasado mes de julio, el espectáculo del artista boricua se convirtió en el más nominado de la historia de estos premios, considerados los más importantes de la televisión.

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EL MENSAJE Y LA MÚSICA

El brasileño Miguel Gandelman se hizo con el galardón a mejor dirección musical, mientras que Charm La’Donna y Karina Ortiz obtuvieron el de mejor coreografía en la categoría de mejores programas de variedades.

En su comentado espectáculo del Super Bowl, en el que se enfrentaron los equipos de los Seattle Seahawks y los New England Patriots, Bad Bunny reivindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos.

El cantante cerró su concierto al grito de ‘¡Dios bendiga a América!’, con un balón de fútbol americano que decía ‘Together we’re America’ (‘Juntos somos América’) y un desfile con las banderas y los nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

ENTRE AMIGOS NOMINADOS

Un show que se ha convertido en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más nominado de la historia, un récord que ostentaba desde 2017 Lady Gaga, quien también fue nominada hoy a un Emmy por la canción ‘The Dead Dance’, de la serie ‘Wednesday’.

La cantante estadounidense fue una de las artistas invitadas al concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, donde interpretó una versión salsa de su tema con Bruno Mars, ‘Die With A Smile’, y bailó junto al boricua el tema ‘Baile Inolvidable’.

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https://vanguardia.com.mx/show/es-muy-facil-juzgar-a-alguien-que-esta-en-onlyfans-michelle-pfeiffer-y-elle-fanning-vuelven-juntas-a-la-pantalla-a-como-madre-e-hija-ED23314527

Ricky Martin también fue invitado al espectáculo para cantar una versión acústica de la canción de Bad Bunny ‘Lo Que Le Pasó a Hawái’, en la que compara la gentrificación y el estatus colonial de Puerto Rico con la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX. (Con información de EFE y AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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