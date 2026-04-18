Todo listo para el Festival de la Cerveza 2026 en Saltillo

La capital coahuilense se ha vuelto un referente no solo en infraestructura, sino también en entretenimiento, impulsado por la gastronomía, la cultura y la convivencia familiar.

Y es por este motivo que el próximo sábado 13 de junio, en el Lienzo Charro Profesor Enrique González, será el punto de reunión del evento sobre la cultura cervecera artesanal en el norte de México: el ‘Festival de la Cerveza 2026’.

Durante el evento habrá marcas de bebidas artesanales locales, en especial aquellas consideradas de excelente calidad, mismas que han puesto en alto el nombre de Coahuila, según explicaron los organizadores.