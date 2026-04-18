Todo listo para el Festival de la Cerveza 2026 en Saltillo

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/ 18 abril 2026
    Todo listo para el Festival de la Cerveza 2026 en Saltillo
    Invitación. Más de 10 agrupaciones musicales amenizarán el Festival de la Cerveza en el Lienzo Charro. FOTO: ARCHIVO

La banda principal del evento, que se realizará el próximo 13 de junio, es Cadetes de Linares, además de otros grupos invitados

La capital coahuilense se ha vuelto un referente no solo en infraestructura, sino también en entretenimiento, impulsado por la gastronomía, la cultura y la convivencia familiar.

Y es por este motivo que el próximo sábado 13 de junio, en el Lienzo Charro Profesor Enrique González, será el punto de reunión del evento sobre la cultura cervecera artesanal en el norte de México: el ‘Festival de la Cerveza 2026’.

Durante el evento habrá marcas de bebidas artesanales locales, en especial aquellas consideradas de excelente calidad, mismas que han puesto en alto el nombre de Coahuila, según explicaron los organizadores.

¿QUÉ HABRÁ EN EL FESTIVAL DE LA CERVEZA?

Se abrirán las puertas a las 2:00 p.m. y el festival concluirá a las 2:00 a.m. Además, se presentarán más de 10 grupos musicales, entre ellos Los Cadetes de Linares, el cantante de corridos originario de San Luis Potosí Mirch-P, Los Vallenatos de la Cumbia, Los Cavenders, La Pura Vida, Azul Flamingo, entre otros.

Los organizadores aseguraron que será un evento totalmente familiar, por lo que dieron a conocer que los boletos se encuentran a la venta en el sitio jrticket.tickesoft.com, con un costo de 200 pesos. Además, los niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con alguna discapacidad tendrán acceso gratuito.

EL FESTIVAL EN NÚMEROS

En esta edición se estima romper récord con 5 mil asistentes de público nacional. En el ámbito económico, se espera una derrama de entre 3 y 4.5 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/show/recomendacion-de-cine-en-casa-los-muchachos-no-lloran-HC20111314

Los organizadores agradecieron a los patrocinadores y, principalmente, al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Javier Díaz González, así como a la Secretaría de Turismo estatal y municipal por el apoyo brindado para la realización de este festival.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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