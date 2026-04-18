Todo listo para el Festival de la Cerveza 2026 en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La banda principal del evento, que se realizará el próximo 13 de junio, es Cadetes de Linares, además de otros grupos invitados
La capital coahuilense se ha vuelto un referente no solo en infraestructura, sino también en entretenimiento, impulsado por la gastronomía, la cultura y la convivencia familiar.
Y es por este motivo que el próximo sábado 13 de junio, en el Lienzo Charro Profesor Enrique González, será el punto de reunión del evento sobre la cultura cervecera artesanal en el norte de México: el ‘Festival de la Cerveza 2026’.
Durante el evento habrá marcas de bebidas artesanales locales, en especial aquellas consideradas de excelente calidad, mismas que han puesto en alto el nombre de Coahuila, según explicaron los organizadores.
¿QUÉ HABRÁ EN EL FESTIVAL DE LA CERVEZA?
Se abrirán las puertas a las 2:00 p.m. y el festival concluirá a las 2:00 a.m. Además, se presentarán más de 10 grupos musicales, entre ellos Los Cadetes de Linares, el cantante de corridos originario de San Luis Potosí Mirch-P, Los Vallenatos de la Cumbia, Los Cavenders, La Pura Vida, Azul Flamingo, entre otros.
Los organizadores aseguraron que será un evento totalmente familiar, por lo que dieron a conocer que los boletos se encuentran a la venta en el sitio jrticket.tickesoft.com, con un costo de 200 pesos. Además, los niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con alguna discapacidad tendrán acceso gratuito.
EL FESTIVAL EN NÚMEROS
En esta edición se estima romper récord con 5 mil asistentes de público nacional. En el ámbito económico, se espera una derrama de entre 3 y 4.5 millones de pesos.
Los organizadores agradecieron a los patrocinadores y, principalmente, al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Javier Díaz González, así como a la Secretaría de Turismo estatal y municipal por el apoyo brindado para la realización de este festival.