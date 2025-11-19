Todo listo para la realización en Saltillo del Calavera Metal Fest

En lo que será su primera edición, Neurotic Producciones anunció el lanzamiento del Calavera Metal Fest, que tendrá lugar en Bar Loop a partir de las 14:00 horas este 29 de noviembre.

Daniel Ramírez Pérez, organizador del espectáculo, convocó a la comunidad rockera a apoyar a las más de 12 talentosas bandas locales y regionales que actuarán en el festival.

Según comentó en rueda de prensa, el objetivo del evento es dar a conocer “que en Saltillo hay muchas y muy buenas bandas de rock profesionales, sin demeritar a los grupos de otros estados, que han sacado producciones de excelente calidad”.