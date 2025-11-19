Todo listo para la realización en Saltillo del Calavera Metal Fest

/ 19 noviembre 2025
    Evento. El cupo será de 350 personas, por lo es primordial asegurar los boletos para disfrutar de este festival musical. FOTO: OMAR SAUCEDO

El evento contará con la participación de bandas locales y de otras ciudades del noreste del país; se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Bar Loop

En lo que será su primera edición, Neurotic Producciones anunció el lanzamiento del Calavera Metal Fest, que tendrá lugar en Bar Loop a partir de las 14:00 horas este 29 de noviembre.

Daniel Ramírez Pérez, organizador del espectáculo, convocó a la comunidad rockera a apoyar a las más de 12 talentosas bandas locales y regionales que actuarán en el festival.

Según comentó en rueda de prensa, el objetivo del evento es dar a conocer “que en Saltillo hay muchas y muy buenas bandas de rock profesionales, sin demeritar a los grupos de otros estados, que han sacado producciones de excelente calidad”.

Invitación. Neurotic Producciones presenta la primera edición del Calavera Metal Fest, un escenario para impulsar el talento rockero local y regional. FOTO: OMAR SAUCEDO

El programa está diseñado para 11 horas de música y fiesta. Arrancará con la banda Back, seguida de Fusil, Ríot Disaster y Lucifer’s Trail, entre otras. Todas ellas cuentan con producciones musicales propias, por lo que en su presentación no tocarán covers.

El promotor reiteró que el objetivo fundamental del festival es dar a conocer el talento local, aunque alternará con algunos grupos consolidados de Monterrey y Nuevo Laredo.

La primera edición de este original evento se llevará a cabo en el Bar Loop, donde habrá cupo únicamente para 350 personas. Además, se contará con áreas para la venta de CD’s y souvenirs.

Los boletos están divididos en dos categorías: acceso VIP, con un costo de 500 pesos e incluye una playera alusiva, un vaso promocional y un póster; mientras que el Acceso General, de 250 pesos, incluye un vaso de regalo.

Los interesados podrán adquirir sus entradas en Cripta Metal Shop o a los teléfonos 844 254 9512 y 844 730 2250.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

