¡Drama seguro! Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Desde febrero, el duelo entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez no ha dado tregua. Cada nuevo enfrentamiento apuntaba a un final poco favorable para alguno de los dos, y así ocurrió este miércoles con la resolución judicial que determinó vincular a proceso al integrante de Kumbia Kings por violencia familiar. En una audiencia celebrada en Nuevo León, Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa. La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha confirmó la resolución, la cual establece un plazo de investigación complementaria de dos meses para el caso.

¿QUÉ PASÓ CON CRUZ MARTÍNEZ Y ALICIA VILLARREAL? Durante la misma audiencia se impusieron diversas medidas cautelares para proteger a la víctima. Entre ellas se incluye la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia Villarreal, así como la restricción de acudir a los lugares que ella frecuenta. Además, el acusado deberá presentarse de manera periódica —cada 15 días— ante las autoridades correspondientes. Los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán confirmaron la información, la cual se da en un contexto donde la denuncia de Alicia Villarreal ha generado amplia atención mediática y social. Este proceso forma parte de un conjunto de acciones legales que buscan garantizar la seguridad y justicia para la cantante, quien ha hecho pública la violencia que asegura haber sufrido durante su relación con Martínez.

Momento en el que #AliciaVillareal pide "auxilio" en su concierto de esta noche en #Michoacán



