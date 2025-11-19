¡Drama seguro! Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Show
/ 19 noviembre 2025
    ¡Drama seguro! Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal
    Proceso. Cruz Martínez deberá mantenerse alejado de la cantante y presentarse periódicamente ante las autoridades mientras avanza la investigación. FOTOS: REFORMA/ ESPECIAL

El cantautor no podrá acercarse ni frecuentar los lugares que visita la cantante regia

Desde febrero, el duelo entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez no ha dado tregua. Cada nuevo enfrentamiento apuntaba a un final poco favorable para alguno de los dos, y así ocurrió este miércoles con la resolución judicial que determinó vincular a proceso al integrante de Kumbia Kings por violencia familiar.

En una audiencia celebrada en Nuevo León, Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa.

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha confirmó la resolución, la cual establece un plazo de investigación complementaria de dos meses para el caso.

¿QUÉ PASÓ CON CRUZ MARTÍNEZ Y ALICIA VILLARREAL?

Durante la misma audiencia se impusieron diversas medidas cautelares para proteger a la víctima. Entre ellas se incluye la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia Villarreal, así como la restricción de acudir a los lugares que ella frecuenta. Además, el acusado deberá presentarse de manera periódica —cada 15 días— ante las autoridades correspondientes.

Los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán confirmaron la información, la cual se da en un contexto donde la denuncia de Alicia Villarreal ha generado amplia atención mediática y social.

Este proceso forma parte de un conjunto de acciones legales que buscan garantizar la seguridad y justicia para la cantante, quien ha hecho pública la violencia que asegura haber sufrido durante su relación con Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: El precio de madurar frente al mundo: Millie Bobby Brown vs redes y prensa

DIFÍCIL BATALLA

Cruz Martínez y Alicia Villarreal estuvieron juntos más de 20 años y tienen dos hijos en común. Desde febrero, las declaraciones y disputas en el ojo público han exhibido la dinámica de su relación y los conflictos que enfrentan.

Tras darse a conocer el proceso de divorcio, la cantante de regional mexicano confirmó su relación sentimental con Cibad Hernández, un creador de contenido e influencer 12 años menor que ella, con quien —ha dicho— se encuentra muy feliz. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Alicia Villarreal

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music