Traerá Korn ‘invasión de Nu Metal’ a México con concierto único; Estos son los detalles

La agrupación californiana vuelve como parte de su gira latinoamericana, que incluirá paradas en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Asunción y São Paulo , con la Ciudad de México como punto final de la travesía.

El rugido de las guitarras, el golpe seco de la batería y el eco de una generación que creció entre gritos y distorsión están de vuelta. Korn , una de las bandas más influyentes del nu metal , anunció su regreso a México con un concierto único en el Palacio de los Deportes , programado para el 19 de mayo de 2026.

La expectación entre los fanáticos es evidente. Desde su última visita, Korn ha mantenido una conexión especial con el público mexicano, que ha acompañado cada etapa de su evolución. El anuncio fue recibido como una celebración entre quienes consideran al grupo liderado por Jonathan Davis una referencia indispensable de la música pesada moderna.

La banda promete un espectáculo de gran formato, con una producción visual y sonora que combinará clásicos de su discografía con nuevas composiciones.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se llevará a cabo el 16 de octubre de 2025, mientras que la venta general iniciará el día 17 a través del sistema Ticketmaster. Se espera una alta demanda, similar a la de sus giras anteriores, cuando lograron agotar localidades en cuestión de horas.

El “Domo de Cobre” volverá a vibrar con temas como “Freak on a Leash”, “Blind” y “Falling Away from Me”, himnos que definieron a toda una generación.

¿Quién es Korn?

Formados en Bakersfield, California, en 1993, Korn rompió esquemas con su fusión de riffs distorsionados, bajos de cinco cuerdas y letras introspectivas que abordaban dolor, aislamiento y resistencia. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo —integrado por Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch, Reginald “Fieldy” Arvizu y Ray Luzier— mantiene su influencia intacta en la escena del metal alternativo. Su sonido, mezcla de agresividad y vulnerabilidad, marcó el pulso de finales de los noventa y continúa inspirando a nuevas generaciones.

México ha sido una parada constante en su historia. Korn pisó suelo mexicano por primera vez en 2002, y desde entonces ha regresado en repetidas ocasiones para ofrecer conciertos memorables. Su vínculo con el público nacional se ha fortalecido gracias a la intensidad de sus presentaciones, donde la energía del escenario y el coro de miles de voces crean una atmósfera inconfundible. En esta nueva visita, prometen no solo revivir los años dorados del nu metal, sino también mostrar que el género aún tiene algo que decir.

Nu Metal invadirá México

Mientras Korn prepara su regreso triunfal, otra banda clave del movimiento, Deftones, también confirma su presencia en el país. Los liderados por Chino Moreno encabezarán una de las noches del Corona Capital 2025, el 16 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su actuación forma parte de la nueva edición del festival, donde compartirán escenario con agrupaciones internacionales de distintos géneros.