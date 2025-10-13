Traerá Korn ‘invasión de Nu Metal’ a México con concierto único; Estos son los detalles

Show
/ 13 octubre 2025
    Traerá Korn ‘invasión de Nu Metal’ a México con concierto único; Estos son los detalles
    Jonathan Davis liderará el regreso de Korn a la Ciudad de México tras varios años de ausencia. FOTO: KORN

Korn regresa a la Ciudad de México con un concierto en el Palacio de los Deportes el 19 de mayo de 2026

El rugido de las guitarras, el golpe seco de la batería y el eco de una generación que creció entre gritos y distorsión están de vuelta. Korn, una de las bandas más influyentes del nu metal, anunció su regreso a México con un concierto único en el Palacio de los Deportes, programado para el 19 de mayo de 2026.

La agrupación californiana vuelve como parte de su gira latinoamericana, que incluirá paradas en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Asunción y São Paulo, con la Ciudad de México como punto final de la travesía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la Máscara? 2025: Quién es ‘Shiba Moon’, la primera eliminada del programa

La expectación entre los fanáticos es evidente. Desde su última visita, Korn ha mantenido una conexión especial con el público mexicano, que ha acompañado cada etapa de su evolución. El anuncio fue recibido como una celebración entre quienes consideran al grupo liderado por Jonathan Davis una referencia indispensable de la música pesada moderna.

La banda promete un espectáculo de gran formato, con una producción visual y sonora que combinará clásicos de su discografía con nuevas composiciones.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se llevará a cabo el 16 de octubre de 2025, mientras que la venta general iniciará el día 17 a través del sistema Ticketmaster. Se espera una alta demanda, similar a la de sus giras anteriores, cuando lograron agotar localidades en cuestión de horas.

El “Domo de Cobre” volverá a vibrar con temas como “Freak on a Leash”, “Blind” y “Falling Away from Me”, himnos que definieron a toda una generación.

¿Quién es Korn?

Formados en Bakersfield, California, en 1993, Korn rompió esquemas con su fusión de riffs distorsionados, bajos de cinco cuerdas y letras introspectivas que abordaban dolor, aislamiento y resistencia. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo —integrado por Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch, Reginald “Fieldy” Arvizu y Ray Luzier— mantiene su influencia intacta en la escena del metal alternativo. Su sonido, mezcla de agresividad y vulnerabilidad, marcó el pulso de finales de los noventa y continúa inspirando a nuevas generaciones.

México ha sido una parada constante en su historia. Korn pisó suelo mexicano por primera vez en 2002, y desde entonces ha regresado en repetidas ocasiones para ofrecer conciertos memorables. Su vínculo con el público nacional se ha fortalecido gracias a la intensidad de sus presentaciones, donde la energía del escenario y el coro de miles de voces crean una atmósfera inconfundible. En esta nueva visita, prometen no solo revivir los años dorados del nu metal, sino también mostrar que el género aún tiene algo que decir.

Nu Metal invadirá México

Mientras Korn prepara su regreso triunfal, otra banda clave del movimiento, Deftones, también confirma su presencia en el país. Los liderados por Chino Moreno encabezarán una de las noches del Corona Capital 2025, el 16 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su actuación forma parte de la nueva edición del festival, donde compartirán escenario con agrupaciones internacionales de distintos géneros.

La visita de Deftones refuerza el resurgimiento del sonido que marcó a toda una época. Aunque su estilo se ha vuelto más atmosférico con el tiempo, la banda mantiene el espíritu alternativo que la definió. Temas como “Change (In the House of Flies)”, “My Own Summer (Shove It)” o “Be Quiet and Drive (Far Away)” siguen siendo parte esencial de su repertorio y de la memoria colectiva del público mexicano, que ha acompañado a la banda desde sus primeras presentaciones en el país.

Ambas agrupaciones representan dos caras del mismo fenómeno: el nu metal que desafió la rigidez de los géneros y dio voz a una generación inconforme. Su regreso a México no solo apela a la nostalgia, sino que reafirma la vigencia de un sonido que nunca desapareció del todo. En medio de una escena musical que se reinventa constantemente, Korn y Deftones recuerdan por qué el peso, la distorsión y la emoción siguen siendo una fórmula imbatible sobre el escenario.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Música

true

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III