Tragedia en Argentina: Muere integrante del equipo de ‘Bely &amp; Beto’

No todo resultó en alegría, diversión y felicidad para ‘Bely & Beto’ durante su paso por Sudamérica con su gira actual, ya que la noche del viernes se confirmó el fallecimiento de Samuel Garza, integrante del equipo de los personajes, mientras se encontraban de gira en Argentina.

Aunque la noticia comenzó a circular en redes sociales desde la noche del viernes en perfiles como el del conductor de televisión Eduardo Elizondo, fue hasta la tarde del sábado cuando el equipo de la animadora infantil confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Samuel fue mucho más que un integrante de nuestro equipo. Durante el tiempo que compartimos con él, nos regaló su profesionalismo, compromiso, alegría y calidad humana”, comienza el mensaje oficial.