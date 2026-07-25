Tragedia en Argentina: Muere integrante del equipo de ‘Bely &amp; Beto’

Tragedia en Argentina: Muere integrante del equipo de ‘Bely & Beto’
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Samuel Garza trabajaba con los personajes regios como community manager y, en mismas redes sociales se aseguró que su fallecimiento se debió a un infarto
No todo resultó en alegría, diversión y felicidad para ‘Bely & Beto’ durante su paso por Sudamérica con su gira actual, ya que la noche del viernes se confirmó el fallecimiento de Samuel Garza, integrante del equipo de los personajes, mientras se encontraban de gira en Argentina.
Aunque la noticia comenzó a circular en redes sociales desde la noche del viernes en perfiles como el del conductor de televisión Eduardo Elizondo, fue hasta la tarde del sábado cuando el equipo de la animadora infantil confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.
“Samuel fue mucho más que un integrante de nuestro equipo. Durante el tiempo que compartimos con él, nos regaló su profesionalismo, compromiso, alegría y calidad humana”, comienza el mensaje oficial.
¿QUÉ PASÓ CON BELY & BETO?
En el mismo comunicado, además de describirlo como un excelente colaborador y un gran amigo, el equipo envió un mensaje de apoyo a su familia y seres queridos.
“Su partida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero también un legado de compañerismo, respeto y pasión que siempre recordaremos”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con información compartida por Eduardo Elizondo, el equipo de los personajes estaba apoyando a la familia del community manager para que el cuerpo fuera trasladado lo antes posible a Monterrey, ciudad donde residía.
A las muestras de apoyo también se sumó la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, que recordó a Samuel Garza Rodríguez como exalumno de la institución y lamentó su fallecimiento. Hasta la tarde del sábado Elizondo fue el único aseguró que desde hace días tenía malestares estomacales y que al momento de recibir atención médica falleció en Argentina.
EL TRABAJO SIGUE
De acuerdo con información oficial, la dupla regia concluirá su agenda de actividades este fin de semana con presentaciones en Buenos Aires, en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Posteriormente regresará a Argentina para presentarse en la ciudad de Rosario los próximos 1 y 2 de agosto.
Apenas hace una semana, ‘Bely’ y su inseparable ‘Beto’ debutaron con su programa matutino a nivel nacional a través de la señal de Canal 5, de Televisa.