/ 3 noviembre 2025
    Tras el escándalo, anuncia The Neighboorhod gira por México; estas son las sedes, fechas y todos los detalles
    La banda estadounidense The Neighbourhood regresará a México en 2026 con una gira que incluye Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

Tras casi cuatro años de pausa, marcada por la salida de su baterista por conductas inapropiadas, el grupo presentará su nuevo álbum *((((ultraSOUND))))*, reflejando una etapa de madurez artística y personal

Después de casi cuatro años de ausencia, The Neighbourhood confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial que incluirá tres conciertos en México: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. La agrupación, encabezada por Jesse Rutherford, presentará su nuevo álbum ((((ultraSOUND)))), cuyo lanzamiento marca una nueva etapa tras un periodo de inactividad derivado de controversias internas.

El grupo anunció que se presentará el 21 de septiembre de 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 23 en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 25 en el Palacio de los Deportes en CDMX. La preventa para tarjetahabientes Banamex será el 6 de noviembre y la venta general un día después a través de Ticketmaster.

La pausa que tomó la banda en 2022 fue consecuencia de la salida de su baterista Brandon Fried, acusado de conducta sexual inapropiada por María Zardoya, vocalista de The Marías. Tras el incidente, The Neighbourhood emitió un comunicado señalando su “cero tolerancia hacia cualquier comportamiento inapropiado hacia las mujeres”, mientras Fried reconocía públicamente su problema con el alcohol y las drogas, comprometiéndose a recibir ayuda profesional.

Con esta gira, The Neighbourhood busca reconectar con su base de seguidores y demostrar la evolución de su sonido, que combina elementos del rock alternativo y el R&B con una atmósfera melancólica que se consolidó en temas como Sweater Weather, Daddy Issues y Cry Baby. El grupo ha señalado que su nuevo disco representa una etapa de madurez personal y artística, influida por los desafíos que enfrentaron durante su pausa.

La gira mundial del próximo año también contempla presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, reforzando la vigencia del quinteto californiano en la escena musical contemporánea.

Fechas confirmadas en México

* 21 de septiembre: Auditorio Telmex, Guadalajara

* 23 de septiembre: Auditorio Banamex, Monterrey

* 25 de septiembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

