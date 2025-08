¡Tu momento ha llegado! Ofrecerá Universidad de Yale curso sobre Bad Bunny

Bad Bunny tal vez ya no tenga el mismo impacto mediático que hace un par de años, pero sigue siendo una de las estrellas latinas más influyentes del panorama musical. No sólo por sus canciones, sino por el personaje que ha construido y los mensajes que transmite. Esa relevancia lo ha convertido en objeto de estudio en una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Albert Laguna, profesor asociado de la Universidad de Yale, se volvió viral en redes sociales desde abril pasado, cuando anunció que impartirá un curso sobre Bad Bunny este otoño.

De acuerdo con la BBC y The New York Times, el curso —titulado Bad Bunny: Musical Aesthetics and Politics— se centrará en la influencia del artista en la comprensión de la diáspora puertorriqueña.