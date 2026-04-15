¡Va en serio! Autoridades en Australia abren investigación contra Katy Perry por presunta agresión sexual

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/ 15 abril 2026
    ¡Va en serio! Autoridades en Australia abren investigación contra Katy Perry por presunta agresión sexual
    Proceso. La policía en Australia confirmó una investigación por un caso ocurrido en Melbourne en 2010, sin mencionar directamente a la artista. FOTO: ESPECIAL

En redes sociales, antifans de la cantante han recopilado diversas acusaciones similares, como las de Tina Kandelaki, Anna Kendrick y el cantante Trevor Holmes

Aparentemente, no quedó solo como un chisme o una acusación falsa la que hizo al inicio de la semana Ruby Rose en contra de la estrella mundial Katy Perry, ya que, de acuerdo con AFP, las autoridades comenzaron una investigación federal oficial tras la denuncia.

Aunque la exprotagonista de ‘Orange Is the New Black’ es conocida por su historial de acusaciones controvertidas y borró los mensajes en redes sociales en los que señalaba a la exjueza de ‘American Idol’ por cuestiones legales, las autoridades iniciaron una investigación.

De acuerdo con lo publicado por AFP, la policía del estado de Victoria se negó a nombrar a Perry, pero reconoció estar “investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, tras una denuncia presentada.

¿DE QUÉ ACUSAN A KATY PERRY?

Según la agencia de noticias, no se puede indagar en más detalles de la denuncia porque la investigación sigue en curso, lo que indicaría que se trata de un asunto serio.

“Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, añadió un portavoz de la policía en Australia, país donde Perry y Rose habrían pasado tiempo juntas en una discoteca.

De hecho, después del mediodía, el portal TMZ hizo público un video de la fiesta en la que presuntamente habría ocurrido el ataque sexual en contra de Ruby. En él se puede ver a Katy interrumpir un baile de graduación y, con micrófono en mano, tomar la atención del público junto a Ruby Rose.

Lo que detalló la expresentadora de MTV es que la intérprete de ‘Unconditionally’ le restregó su vagina en el rostro sin su consentimiento.

LA RESPUESTA DE KATY

Según un comunicado del equipo legal de Perry, la acusación es falsa.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, afirmaron.

En el comunicado se recordó que “Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”.

OTROS CASOS

Cada vez que Katy es involucrada en polémicas, surge una ola de críticas y reclamos. En esta ocasión, se han retomado momentos documentados en los que la estrella pop ha sido señalada por comportamientos inapropiados derivados de su posición y fama.

Uno de los más sonados fue el de la conductora de televisión rusa Tina Kandelaki, quien acusó a la cantante de Dark Horse de intentar besarla y tocarla en una fiesta.

Otro momento involucró a Anna Kendrick, quien, según relató en el programa de Conan O’Brien en 2014, durante los premios Grammy, Katy Perry le metió los dedos en el escote, lo que la hizo sentir “extraña”.

Otro de los tuits que los fans revivieron fue el momento en que Perry, como jueza del reality ‘American Idol’, hizo comentarios incómodos, fuera de lugar y con connotación sexual hacia el participante Trevor Holmes, debido a que supuestamente se sintió atraída por él.

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La cantante de ‘I Kissed a Girl’ se mantiene en silencio mientras enfrenta un nuevo episodio de escándalo, tras haber hecho pública recientemente su relación con Justin Trudeau.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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