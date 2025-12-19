¡Vamos a verlo! Netflix confirma que las ‘K-Pop Demon Hunters’ cantarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game
Las cantantes que dan voz a los exitosos personajes animados formarán parte del espectáculo, aunque aún no se confirma si actuarán antes o después de la presentación de Snoop Dogg
Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami continúan en una racha de popularidad tras dar voz a los personajes de ‘K-Pop Demon Hunters’, la exitosa producción animada de Netflix, ya que se confirmó que participarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game de esta edición.
La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde los fanáticos no sólo de la banda ficticia, sino también de la película, celebraron que las intérpretes surcoreanas cuenten con un nuevo y masivo escenario de exposición internacional.
De hecho, la canción más popular del proyecto, interpretada por los personajes Rumi, Zoey y Mira, es ‘Golden’, tema que ya compite en la temporada de premios y suena como posible contendiente en los Grammy, los Golden Globe y, eventualmente, en los Premios Oscar.
KPOP DEMON HUNTERS HUNTR/X will appear during the NFL Christmas Day games on Netflix! pic.twitter.com/kMLU4LWO9n— What's on Netflix (@whatonnetflix) December 19, 2025
¿QUÉ HARÁN LAS ‘GUERRERAS K-POP’ EN LA NFL?
Con este anuncio, las cantantes se suman al espectáculo previamente confirmado y encabezado por Snoop Dogg, quien será una de las figuras principales del evento musical.
Aunque no se ha aclarado si interpretarán alguna colaboración con el rapero, también se espera interacción con Lainey Wilson, una de las exponentes más destacadas del country contemporáneo, quien formará parte del mismo show.
Hace unos días, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami se reunieron para interpretar ‘Golden’ durante un evento organizado por The New York Times, medio que las nombró como Revelación del Año, consolidando el impacto cultural del proyecto.
En la edición 2024 del NFL Christmas Game, el show de medio tiempo estuvo a cargo de Beyoncé, como parte de la promoción de su gira ‘Cowboy Carter Tour’, elevando las expectativas para la edición de este año.