¡Vamos a verlo! Netflix confirma que las ‘K-Pop Demon Hunters’ cantarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game

Show
/ 19 diciembre 2025
    Espectáculo. Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami llevarán el fenómeno animado de Netflix al NFL Christmas Game, compartiendo escenario con Snoop Dogg y Lainey Wilson. FOTO: AP/ NETFLIX

Las cantantes que dan voz a los exitosos personajes animados formarán parte del espectáculo, aunque aún no se confirma si actuarán antes o después de la presentación de Snoop Dogg

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami continúan en una racha de popularidad tras dar voz a los personajes de ‘K-Pop Demon Hunters’, la exitosa producción animada de Netflix, ya que se confirmó que participarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game de esta edición.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde los fanáticos no sólo de la banda ficticia, sino también de la película, celebraron que las intérpretes surcoreanas cuenten con un nuevo y masivo escenario de exposición internacional.

De hecho, la canción más popular del proyecto, interpretada por los personajes Rumi, Zoey y Mira, es ‘Golden’, tema que ya compite en la temporada de premios y suena como posible contendiente en los Grammy, los Golden Globe y, eventualmente, en los Premios Oscar.

¿QUÉ HARÁN LAS ‘GUERRERAS K-POP’ EN LA NFL?

Con este anuncio, las cantantes se suman al espectáculo previamente confirmado y encabezado por Snoop Dogg, quien será una de las figuras principales del evento musical.

Aunque no se ha aclarado si interpretarán alguna colaboración con el rapero, también se espera interacción con Lainey Wilson, una de las exponentes más destacadas del country contemporáneo, quien formará parte del mismo show.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No soportó! Critica Russell Brand la relación amorosa de Katy Perry y Justin Trudeau

Hace unos días, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami se reunieron para interpretar ‘Golden’ durante un evento organizado por The New York Times, medio que las nombró como Revelación del Año, consolidando el impacto cultural del proyecto.

En la edición 2024 del NFL Christmas Game, el show de medio tiempo estuvo a cargo de Beyoncé, como parte de la promoción de su gira ‘Cowboy Carter Tour’, elevando las expectativas para la edición de este año.

Temas


Espectáculos
Show De Medio Tiempo
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
NFL

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

