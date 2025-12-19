¡Vamos a verlo! Netflix confirma que las ‘K-Pop Demon Hunters’ cantarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami continúan en una racha de popularidad tras dar voz a los personajes de ‘K-Pop Demon Hunters’, la exitosa producción animada de Netflix, ya que se confirmó que participarán en el show de medio tiempo del NFL Christmas Game de esta edición.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde los fanáticos no sólo de la banda ficticia, sino también de la película, celebraron que las intérpretes surcoreanas cuenten con un nuevo y masivo escenario de exposición internacional.

De hecho, la canción más popular del proyecto, interpretada por los personajes Rumi, Zoey y Mira, es ‘Golden’, tema que ya compite en la temporada de premios y suena como posible contendiente en los Grammy, los Golden Globe y, eventualmente, en los Premios Oscar.