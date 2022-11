En un extenso hilo de Twitter, un usuario arremetió contra el comediante Carlos Ballarta, luego de que hiciera comentarios “insensibles” en uno de sus stand ups, refiriéndose a niños con VIH.

“Hola Netflix. Ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: ‘si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto’”, redactó el usuario Dosveces López.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Fichan a Cristin Milioti para la serie de ‘El Pingüino’ de HBO Max

Asimismo, reitera que “no podemos apelar a la libertad de expresión cuando se hace mofa de la vida de otros, aún si se trata de niños”, mientras, cuestiona a Netflix por subir contenido “así”.

“¿Alguna vez han pensado que, si te da SIDA de niño, ya no te va a dar de grande? Básicamente porque no llegas a grande”, dijo el comediante en su stand up, disponible en la plataforma Netflix.

Publicidad