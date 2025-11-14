Van por fan atacante de Ariana Grande: lo acusan por alterar el orden público
De acuerdo a Variety, el hombre recibirá una multa de más de 28 mil pesos sólo por lo que le hizo a la intérprete de ‘7 Rings’
El ataque agresivo y sorpresivo de un seudo fan en contra de Ariana Grande en la alfombra amarilla del estreno de ‘Wicked: Por Siempre’ en Singapur dejó secuelas no sólo emocionales y públicas, sino aparentemente legales en contra del sujeto identificado como Johnson Wen.
Según BBC News, Johnson Wen fue acusado de alteración del orden público en Singapur. De ser declarado culpable, Wen podría enfrentar una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (cerca de mil 540 dólares estadunidenses). Los medios locales informaron que Wen tiene la intención de declararse culpable.
COMPORTAMIENTO COMÚN
El australiano de 26 años, conocido como Pyjama Man en Instagram, suele publicar en redes sociales sobre sus encuentros cercanos con celebridades en eventos y estrenos. Anteriormente, logró subir al escenario en conciertos de Katy Perry, The Weeknd, The Chainsmokers y otros. El jueves, en su historia de Instagram, Wen publicó que estaba “libre tras ser arrestado”.
Además de la molestia en redes sociales, el hombre recibió el desprecio y molestia de Cynthia Erivo, coprotagonista y amiga de Ariana, quien salió a defenderla durante el lamentable ataque en la alfombra roja.
El elenco de ‘Wicked: Por Siempre’ se encuentran actualmente de gira mundial para promocionar la película musical, que se estrena el 21 de noviembre. La próxima y última parada es en la ciudad de Nueva York el lunes.