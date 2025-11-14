Van por fan atacante de Ariana Grande: lo acusan por alterar el orden público

El ataque agresivo y sorpresivo de un seudo fan en contra de Ariana Grande en la alfombra amarilla del estreno de ‘Wicked: Por Siempre’ en Singapur dejó secuelas no sólo emocionales y públicas, sino aparentemente legales en contra del sujeto identificado como Johnson Wen.

Según BBC News, Johnson Wen fue acusado de alteración del orden público en Singapur. De ser declarado culpable, Wen podría enfrentar una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (cerca de mil 540 dólares estadunidenses). Los medios locales informaron que Wen tiene la intención de declararse culpable.