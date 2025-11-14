¿Se acabaron los chismes? Reportan orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante

Por fin se les cumplió a varios miembros del medio del espectáculo ponerle un “estate quieto” al periodista Gustavo Adolfo Infante, luego de que la noche del jueves se reportara que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ya fue ejecutada. La disputa surge del conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia, y que —según trascendió en portales y cuentas de colegas en redes sociales— podría derivar en que el conductor permanezca detenido por al menos 12 horas. La medida proviene de la controversia entre la actriz costarricense y su exnuera Imelda Garza Tuñón.

ÚLTIMA HORA 🚨 | Un juez ordena 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por violar las medidas cautelares de la orden de restricción interpuesta por Maribel Guardia.



PLEITO DE FAMILIA Y UN COLADO Maribel Guardia alegó ante las autoridades que la conducta de quien fuera pareja de su hijo no era la adecuada para la crianza de un menor. Con este antecedente, y tras observar que en sus programas Gustavo Adolfo Infante abordaba el tema de forma tendenciosa, la exconductora de Muévete decidió solicitar una orden de restricción, misma que le fue otorgada.

Sin embargo, el periodista la habría violado al volver a referirse a ella de manera despectiva. Durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas de este jueves, el juez de control dictó el arresto del conductor y le ordenó retirar de internet cualquier imagen o video en el que mencione a la también cantante, según se informó en el programa Dulce y Picosito, conducido por Flor Rubio. Por su parte, la defensa del conductor intentó promover la nulidad de la notificación de arresto, sin obtener éxito.