¿Se acabaron los chismes? Reportan orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante

/ 14 noviembre 2025
    ¿Se acabaron los chismes? Reportan orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante
    Delincuente. El periodista habría incumplido la orden de restricción solicitada por Maribel Guardia, lo que derivó en un dictamen judicial de arresto. FOTO: CUARTOSCURO/ESPECIAL

El conductor de ‘Sale el Sol’ y ‘De Primera Mano’ habría violado las medidas de restricción interpuestas por Maribel Guardia

Por fin se les cumplió a varios miembros del medio del espectáculo ponerle un “estate quieto” al periodista Gustavo Adolfo Infante, luego de que la noche del jueves se reportara que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ya fue ejecutada.

La disputa surge del conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia, y que —según trascendió en portales y cuentas de colegas en redes sociales— podría derivar en que el conductor permanezca detenido por al menos 12 horas.

La medida proviene de la controversia entre la actriz costarricense y su exnuera Imelda Garza Tuñón.

PLEITO DE FAMILIA Y UN COLADO

Maribel Guardia alegó ante las autoridades que la conducta de quien fuera pareja de su hijo no era la adecuada para la crianza de un menor.

Con este antecedente, y tras observar que en sus programas Gustavo Adolfo Infante abordaba el tema de forma tendenciosa, la exconductora de Muévete decidió solicitar una orden de restricción, misma que le fue otorgada.

Sin embargo, el periodista la habría violado al volver a referirse a ella de manera despectiva.

Durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas de este jueves, el juez de control dictó el arresto del conductor y le ordenó retirar de internet cualquier imagen o video en el que mencione a la también cantante, según se informó en el programa Dulce y Picosito, conducido por Flor Rubio.

Por su parte, la defensa del conductor intentó promover la nulidad de la notificación de arresto, sin obtener éxito.

Aunque cuando se giró la orden Infante aún desconocía la sanción, también trascendió que cuenta con un amparo ante cualquier acción legal por parte de Maribel Guardia.

De hecho, la mañana de este viernes el periodista no apareció en la sección Pájaros en el Alambre del matutino Sale el Sol, donde suele participar de forma habitual. (Con información de El Universal.)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

