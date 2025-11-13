¿Exageración? ataca ‘fan’ a Ariana Grande en estreno de ‘Wicked’ en Singapur y Cynthia Erivo la defiende

/ 13 noviembre 2025
    ¿Exageración? ataca ‘fan’ a Ariana Grande en estreno de ‘Wicked’ en Singapur y Cynthia Erivo la defiende
    Miedo. El violento incidente en la alfombra de ‘Wicked’ reaviva la discusión sobre la seguridad de las celebridades frente a los “fans” que buscan fama en redes sociales. FOTOS: TWITTER

Una mala broma de un supuesto creador de contenido expuso la falta de acción del equipo de seguridad; el hombre ha hecho lo mismo con Katy Perry y The Weeknd

Todo marchaba con normalidad en la alfombra verde de ‘Wicked: Por Siempre’ en Singapur, uno de los países elegidos por Universal Pictures para promocionar la esperada cinta, hasta que un presunto fan de Ariana Grande irrumpió de forma violenta en el evento, provocando tensión y caos entre las estrellas invitadas.

De acuerdo con varios videos difundidos en redes sociales, mientras Ariana caminaba junto a Michelle Yeoh y Cynthia Erivo, un hombre se lanzó sobre ella para abrazarla, logrando desequilibrarla.

La cantante quedó visiblemente paralizada, mientras que Erivo reaccionó de inmediato, corriendo a protegerla y enfrentando al agresor, mientras el equipo de seguridad intentaba retirarlo del lugar.

¿QUÉ LE PASÓ A ARIANA GRANDE?

Los gritos, el desconcierto y la confusión dominaron el momento, justo cuando las protagonistas promocionaban la secuela de la exitosa adaptación cinematográfica de ‘Wicked’.

En redes sociales, los fanáticos identificaron al agresor como Johnson Wen, un supuesto creador de contenido que desde 2023 ha ganado notoriedad por irrumpir en eventos públicos y conciertos de celebridades.

Este año, el mismo sujeto se infiltró en shows de The Weeknd y Katy Perry, logrando burlar la seguridad para abrazar o acercarse de forma inapropiada a los artistas, grabando sus acciones y presumiéndolas después en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Un éxito! Agotan fans las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Mattel

EL ACOSADOR RECURRENTE

Además de los cantantes mencionados, Wen ha intentado acercarse a The Chainsmokers y llegó incluso a interrumpir la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2023, según reportes de medios locales.

El incidente con Ariana Grande ha desatado un intenso debate en redes sociales: mientras algunos usuarios califican la reacción de Cynthia Erivo como “exagerada”, la mayoría aplaude su valentía y rapidez al intervenir para proteger a su compañera.

Temas


Acoso
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Singapur

Personajes


Ariana Grande

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

