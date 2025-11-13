¿Exageración? ataca ‘fan’ a Ariana Grande en estreno de ‘Wicked’ en Singapur y Cynthia Erivo la defiende
Una mala broma de un supuesto creador de contenido expuso la falta de acción del equipo de seguridad; el hombre ha hecho lo mismo con Katy Perry y The Weeknd
Todo marchaba con normalidad en la alfombra verde de ‘Wicked: Por Siempre’ en Singapur, uno de los países elegidos por Universal Pictures para promocionar la esperada cinta, hasta que un presunto fan de Ariana Grande irrumpió de forma violenta en el evento, provocando tensión y caos entre las estrellas invitadas.
De acuerdo con varios videos difundidos en redes sociales, mientras Ariana caminaba junto a Michelle Yeoh y Cynthia Erivo, un hombre se lanzó sobre ella para abrazarla, logrando desequilibrarla.
La cantante quedó visiblemente paralizada, mientras que Erivo reaccionó de inmediato, corriendo a protegerla y enfrentando al agresor, mientras el equipo de seguridad intentaba retirarlo del lugar.
This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he's cool for doing it. I'm so fucking livid. The entitlement of "fans"is grotesque.
I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad... pic.twitter.com/4JFfJE0mpU
¿QUÉ LE PASÓ A ARIANA GRANDE?
Los gritos, el desconcierto y la confusión dominaron el momento, justo cuando las protagonistas promocionaban la secuela de la exitosa adaptación cinematográfica de ‘Wicked’.
En redes sociales, los fanáticos identificaron al agresor como Johnson Wen, un supuesto creador de contenido que desde 2023 ha ganado notoriedad por irrumpir en eventos públicos y conciertos de celebridades.
Este año, el mismo sujeto se infiltró en shows de The Weeknd y Katy Perry, logrando burlar la seguridad para abrazar o acercarse de forma inapropiada a los artistas, grabando sus acciones y presumiéndolas después en su cuenta de Instagram.
EL ACOSADOR RECURRENTE
Además de los cantantes mencionados, Wen ha intentado acercarse a The Chainsmokers y llegó incluso a interrumpir la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2023, según reportes de medios locales.
El incidente con Ariana Grande ha desatado un intenso debate en redes sociales: mientras algunos usuarios califican la reacción de Cynthia Erivo como “exagerada”, la mayoría aplaude su valentía y rapidez al intervenir para proteger a su compañera.