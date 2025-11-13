¿Exageración? ataca ‘fan’ a Ariana Grande en estreno de ‘Wicked’ en Singapur y Cynthia Erivo la defiende

Todo marchaba con normalidad en la alfombra verde de ‘Wicked: Por Siempre’ en Singapur, uno de los países elegidos por Universal Pictures para promocionar la esperada cinta, hasta que un presunto fan de Ariana Grande irrumpió de forma violenta en el evento, provocando tensión y caos entre las estrellas invitadas.

De acuerdo con varios videos difundidos en redes sociales, mientras Ariana caminaba junto a Michelle Yeoh y Cynthia Erivo, un hombre se lanzó sobre ella para abrazarla, logrando desequilibrarla.

La cantante quedó visiblemente paralizada, mientras que Erivo reaccionó de inmediato, corriendo a protegerla y enfrentando al agresor, mientras el equipo de seguridad intentaba retirarlo del lugar.