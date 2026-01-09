¿Vas a ir? Christina Aguilera anuncia sorpresivo concierto para marzo en la Ciudad de México

Será el próximo 17 de marzo cuando la cantante Christina Aguilera regrese a la Ciudad de México para presentarse ante sus fanáticos. De manera sorpresiva, la estrella pop confirmó que ofrecerá un concierto en el escenario del Palacio de los Deportes.

“Nuestros sueños se hacen realidad... ¡Christina Aguilera regresa a México para cantar los himnos que han marcado nuestras vidas!”, anunció la cuenta de Ocesa Total en X (antes Twitter) para confirmar la llegada de la cantante estadounidense.

La intérprete de ‘The Voice Within’ también celebró su regreso ante los fans latinos, luego de que en 2024 se presentara en la Feria de San Marcos como parte de la cartelera del popular evento.