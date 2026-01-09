¿Vas a ir? Christina Aguilera anuncia sorpresivo concierto para marzo en la Ciudad de México
La preventa para ver en vivo a la ‘diva pop’ se llevará a cabo el próximo 15 de enero a través de Ticketmaster
Será el próximo 17 de marzo cuando la cantante Christina Aguilera regrese a la Ciudad de México para presentarse ante sus fanáticos. De manera sorpresiva, la estrella pop confirmó que ofrecerá un concierto en el escenario del Palacio de los Deportes.
“Nuestros sueños se hacen realidad... ¡Christina Aguilera regresa a México para cantar los himnos que han marcado nuestras vidas!”, anunció la cuenta de Ocesa Total en X (antes Twitter) para confirmar la llegada de la cantante estadounidense.
La intérprete de ‘The Voice Within’ también celebró su regreso ante los fans latinos, luego de que en 2024 se presentara en la Feria de San Marcos como parte de la cartelera del popular evento.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA CHRISTINA AGUILERA EN MÉXICO?
Hasta el momento no se han revelado los precios para el concierto de Christina Aguilera; sin embargo, ya se dieron a conocer las fechas en las que podrán adquirirse los boletos.
La Venta Beyond se realizará este martes 13 de enero a partir de las 9:00 horas, mientras que la preventa Priority será el 14 de enero, a la misma hora.
Trascendió que la preventa Banamex está programada para el 15 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el próximo viernes 16 de enero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.
REGRESO A LOS ESCENARIOS
Aguilera lanzó hace unas semanas su filme y experiencia musical titulada Christina Aguilera: Christmas in Paris, una película de concierto filmada en París que combina canciones clásicas y modernas.
En ella interpreta temas como ‘My Favorite Things’ y ‘The Christmas Song’, con vocales poderosas y un estilo elegante, reviviendo su legado navideño junto a su álbum Mi Tipo de Navidad, lanzado en 1999.