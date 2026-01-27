¿Vas a ir? Duelo encabezará la Vendimia Parvada 2026 en Parras

/ 27 enero 2026
    Fiesta. Duelo llevará sus más grandes éxitos al escenario del Festival Parvada 2026, en plena temporada de vendimia en Parras. FOTO: CUARTOSCURO

La exitosa agrupación se presentará el próximo 16 de mayo y la preventa arrancará el 30 de enero a través del sitio arema.mx

Uno de los momentos más esperados del año es la celebración de la vendimia del Festival Parvada 2026, y ya se confirmó que la estrella musical de esta edición será la agrupación Duelo.

Los éxitos del grupo texano sonarán durante la velada, acompañados por algunos de los mejores vinos de la región, en un entorno que promete una experiencia multisensorial única.

De acuerdo con información oficial, el festival ofrecerá una amplia selección de vinos de la casa, además de una propuesta gastronómica de primer nivel que deleitará a los paladares más exigentes.

¿CUÁNDO ES LA PREVENTA PARA PARVADA?

Esta edición del Festival Parvada busca superar las expectativas de años anteriores y, según los organizadores, lo logrará mediante la fusión de la cultura del vino con experiencias sensoriales y musicales, en un entorno natural incomparable y uno de los favoritos dentro de la ruta vitivinícola de la región.

Los interesados en vivir esta experiencia podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma Arema Ticket a partir del próximo viernes 30 de enero. Aunque la venta aún no está activa, ya se dieron a conocer los precios oficiales.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA VER A DUELO EN PARRAS?

Existen cuatro tipos de boletos. El acceso Jardín Central, con un costo desde $2,200 por persona, incluye entrada al evento, más de 10 horas de música, acceso a la zona de alimentos, área PlayDoit & Chill con sombra y diversas amenidades del festival.

La Zona Fan, con precios desde $3,500 por persona, incluye todos los beneficios del Jardín Central, además de acceso a la zona fan y un área preferencial frente al escenario.

Por su parte, el boleto para la Zona Nido, con un costo desde $4,450 por persona, ofrece todos los beneficios del Jardín Central, así como acceso preferencial al evento, mesa privada con servicio de mesero, baños exclusivos y estacionamiento preferencial.

Finalmente, la entrada Terraza Surman tiene un precio desde $5,000 por persona e incluye los beneficios del Jardín Central, además de acceso preferencial al evento, mesa privada con servicio de mesero, baños exclusivos y estacionamiento preferencial con cupo limitado.

