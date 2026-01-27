¿Vas a ir? Duelo encabezará la Vendimia Parvada 2026 en Parras

Uno de los momentos más esperados del año es la celebración de la vendimia del Festival Parvada 2026, y ya se confirmó que la estrella musical de esta edición será la agrupación Duelo. Los éxitos del grupo texano sonarán durante la velada, acompañados por algunos de los mejores vinos de la región, en un entorno que promete una experiencia multisensorial única. De acuerdo con información oficial, el festival ofrecerá una amplia selección de vinos de la casa, además de una propuesta gastronómica de primer nivel que deleitará a los paladares más exigentes.

¿CUÁNDO ES LA PREVENTA PARA PARVADA? Esta edición del Festival Parvada busca superar las expectativas de años anteriores y, según los organizadores, lo logrará mediante la fusión de la cultura del vino con experiencias sensoriales y musicales, en un entorno natural incomparable y uno de los favoritos dentro de la ruta vitivinícola de la región. Los interesados en vivir esta experiencia podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma Arema Ticket a partir del próximo viernes 30 de enero. Aunque la venta aún no está activa, ya se dieron a conocer los precios oficiales.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA VER A DUELO EN PARRAS? Existen cuatro tipos de boletos. El acceso Jardín Central, con un costo desde $2,200 por persona, incluye entrada al evento, más de 10 horas de música, acceso a la zona de alimentos, área PlayDoit & Chill con sombra y diversas amenidades del festival. La Zona Fan, con precios desde $3,500 por persona, incluye todos los beneficios del Jardín Central, además de acceso a la zona fan y un área preferencial frente al escenario.