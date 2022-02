¿Victoria Ruffo mintió? Eugenio Derbez asegura que su expareja sí sabía que la boda era falsa

El actor aseguró que el no se sentía seguro sobre convertirse en papá una vez más, por lo que se separaron. Días después él intentó retomar la relación para no dejar desamparado a su hijo, por lo que ambos acordaron que le dirían a la prensa que se habían casado, incluso compraron un par de anillos.

“Cuando me llega a mí esta noticia yo no me lo podía creer”, dijo. “Puedes engañar a una persona que no tiene cultura, pero ¿a Victoria Ruffo?”, agregó. Por lo que en varias ocasiones le ha pedido a Ruffo que diga la verdad y desmienta la historia, la cual se ha convertido incluso en un mito. De hecho, Eugenio asegura que le rogó a la actriz que dijera la verdad como regalo de bodas, cuando Eugenio se casó con su ahora esposa, Alessandra Rosaldo.