Elba Esther me esperó en un cuarto y me puso el pie en la boca: ‘El Compayito’

“Me puso su pie en la boca”, afirmó el comediante Edson Zúñiga, “El Norteño” sobre la ex líder sindical del SNTE, Elba Esther Gordillo.

En entrevista con Yordi Rosado, en días pasados, Edson Zúñiga compartió algunos pasajes de aquella etapa en que tuvo que suplantar a su hermano. “Yo realmente cubría los vuelos de mi hermano” al que le gustaba beber en demasía, contó.

El avión en que Zúñiga volaba como copiloto pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. “Yo volaba para Elba Esther Gordillo. Íbamos a Monterrey, a Nuevo León, a Chiapas, porque la señora es de Chiapas, a Guadalajara, a todos lados. Yo iba como copiloto y el capitán (era) Chávez”, recordó.

Edson narró que Elba Esther abusaba de la bebida de manera cotidiana: “Esta gente, y toda la gente, son personas normales. Esta señora, que tenía unas cargas laborales, unas cargas emocionales muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ella tomaba, pero, sí bonito”, platicó.

Y continúa narrando que fue en uno de estos momentos que, con el calor de los tragos, Elba Esther se le insinuó y le puso un pie en los labios cuando la vio en su habitación. Esto, con la intención de tener un acercamiento íntimo con él, según contó.

Estábamos en una junta del magisterio en Zihuatanejo, Guerrero. La señora había tomado unas copas y luego, en Guerrero, que la gente es caliente. Había sido una junta larga, en algún momento ella me dijo ‘hijo, por favor ve a la habitación y ahí hay unas sandalias, por favor, tráemelas, que ya no aguanto las zapatillas’”.

Zuñiga cumplió la orden, sin embargo, al llegar a la habitación reparó en la presencia de “La Maestra”: “Entonces yo fui a su habitación, me dio la llave y a la hora que entro a su habitación ahí estaba ella. No supe cómo se trasladó (...) Pero yo me acuerdo que yo abro la maleta, y dice: ‘¿No encuentras las sandalias?”, continuó en un tono un tanto coqueto.

Entonces, la señora se zafa su pie de la zapatilla y me lo pone en la boca. “Así de ‘Nooo, no mam...’”.

“Salí volando y nunca jamás en la historia (me volvió a decir algo) porque yo habré tenido 22 o 23 años, no, no puede ser”, recordó el comediante.