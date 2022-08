Antes de que se estrenara la serie en la televisora, los problemas comenzaron a suceder y es que doña Cuquita, quien quedó como cabeza de la familia y albacea, terminó de pleito con todos los de la televisión debido a que no querían que se transmitiera ese contenido que aseguraban era falso por lo que los demandaron.

La Familia Fernández perdió la demanda que interpuso contra Televisa por la bioserie “El Último Rey’’ y al parecer, no recibirán ni un peso de ahí.

De acuerdo a una nueva publicación de la revista revelaron que la familia no pudo obtener lo que querían pues el IMPI no pudo meter una infracción a la televisora y todo porque al parecer, los abogados de los Fernández no presentaron la documentación necesaria para que esto pudiera seguir y se pudiera completar el proceso.

Según lo que reveló el amigo del amigo, fue que la familia Fernández perdió la demanda contra Televisa o lo que se supone que era, pues al parecer, solo fueron con el IMPI para interponer una infracción porque era la solución más rápida para que la serie no saliera al aire por los temas que abordarían pero no funcionó y hasta lanzaron dos temporadas.

Y es que los abogados no presentaron todos los documentos que comprobaban que doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández es la heredera, por lo que se dice que hay algo detrás de la familia que no quieren que sepan, ya que creen que entonces la esposa de Chente no es quien quedó como albacea y en realidad es alguien más o hay algo más oscuro.