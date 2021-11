Meghan Markle debuta en ‘The Ellen DeGeneres Show’ y da más detalles sobre su nueva vida lejos de la familia real

“Esa es la tía Ellen”, contestó Meghan con una sonrisa. “Por eso no tengo hijos”, respondió DeGeneres. Esta sería la segunda entrevista que Meghan Markle ofrece tras su salida del Reino Unido, la primera fue con Oprah Winfrey. Ellen DeGeneres es vecina de Meghan y el Príncipe Harry en Montecito, California, por lo que se han convertido también en amigas cercanas.

Meghan, que vestía una blusa color crema con mangas voluminosas y pantalones negros a juego, ha continuado con su carrera como celebridad en Hollywood, aunque con proyectos mucho más profundos. Un adelanto del episodio publicado el miércoles mostró un lado que no conocíamos de Meghan, la exactriz recordó haber asistido a audiciones en el mismo sitio en Warner Bros., mucho antes de conocer al Príncipe Harry.

“Los guardias de seguridad siempre decían: ¡Rómpete una pierna! ¡Esperamos que lo consigas!’ Así que el viaje de hoy fue muy diferente “, dijo Meghan. Meghan también compartió que solía conducir un viejo Ford Explorer Sport con “vida propia’, como ella lo describió cuando iba a las audiciones. Como la llave de la puerta del lado del conductor no funcionaba, tenía una forma única de entrar. “Me estacionaba en la parte trasera del estacionamiento y abría la cajuela, luego entraba y lo cerraba detrás de mí y me arrastraba por todos mis asientos para salir”, explicó con una sonrisa. “Así es como yo iba y venía”.

La amistad de Meghan y Ellen DeGeneres comenzó hace años con un encuentro casual en un refugio para perros, donde la exactriz estaba pensando en adoptar a su primera mascota, Bogart. “En ese momento no la conocía, pero Ellen me dijo: ‘¿Es ese tu perro?’ Y yo dije: ‘No’, y ella dijo: ‘Tienes que llevarte a ese perro’. Y dije: ‘Bueno, estoy decidiendo’. Y ella dijo: ‘¡Rescata al perro!’”, recordó Meghan. “Es como si Oprah te dijera que hagas algo. Estoy sentada ahí abrazándolo y ella me dice ‘¿Ya pensaste en un nombre para él?’ Y yo dije: ‘Bueno, creo que lo llamaría Bogart’, y ella dijo: ‘Te llevarás el perro a casa’”.

Meghan continuó: “Y ella sale para entrar en su auto, pero en lugar de entrar, se da la vuelta y golpea el vidrio de la ventana y grita ‘¡Toma el perro!’ Así que lo llevé a casa. Porque Ellen me dijo que lo hiciera”, afirmó entre risas.