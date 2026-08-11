‘Vive Tu Centro’ se reinventa y lleva el recorrido por Saltillo al mundo digital

‘Vive Tu Centro’ es un proyecto que busca fusionar la cultura y el mundo gastronómico de Saltillo. Este año, con la finalidad de llegar a más personas, cambiará sus famosos pasaportes por una nueva modalidad digital, con la que los organizadores planean acercarse más a la audiencia que participó en las anteriores ediciones. Este martes, en el Hotel Urdiñola, se dieron a conocer los pormenores de esta nueva idea. Ivonne Orozco, chef y promotora cultural, habló sobre la unión y la importancia de resaltar la gastronomía y el Centro Histórico. Con este nuevo método se busca incentivar principalmente a los saltillenses y al gremio extranjero. En ediciones pasadas se contaba con el “pasaporte”, en el que el visitante tenía que recabar sellos de los lugares visitados. Ahora, este método se cambiará por una modalidad digital a través de la aplicación Bar Hopping, la cual estuvo a cargo de realizar Alejandro Núñez.

¿QUÉ CAMBIÓ EN ‘VIVE TU CENTRO’ 2026? De acuerdo con los organizadores, tan solo con la descarga de esta aplicación se estarán presentando opciones para que el visitante pueda acudir a los establecimientos más cercanos a su localización. Entre ellos podrían encontrarse bares, restaurantes y museos. Con esta nueva iniciativa se busca que esta información esté disponible de manera permanente. También durante la rueda de prensa, Gerardo González, del corporativo del Grupo AHG, habló sobre la unión de los nueve hoteles en la ciudad, tres de ellos ubicados en el Centro Histórico: el Hotel Urdiñola, Hotel San José y Hotel Premier. “La expectativa con esta alianza es poder dar la información correcta, sobre todo interesante, para que no solo se lleven el hospedaje con nosotros, que se lleven cultura, opciones de comida, visitas a museos. Esto nos ayudará a ampliarles las opciones”, comentó Leila Sade para VMÁS.

DETALLES DE LA EDICIÓN La aplicación ya se encuentra disponible en Apple Store y Play Store. De igual manera, los organizadores comentaron que se estarán haciendo algunos cambios para sumar a más negocios y ofrecer una mejor experiencia para el visitante. Antes de concluir el evento, los reporteros e invitados especiales vivieron la experiencia de un recorrido por el emblemático “Tranvía Turístico” de Saltillo, por algunos de los lugares que forman parte de esta unión y con ello demostrar un poco de lo que ofrece a los próximos visitantes.

Entre ellos se visitaron el restaurante Frida y Diego, la cafetería El Estanquillo, Las Delicias de mi General, Los Compadres, La Huérfana, entre otros más que conforman los 25 recintos que se unieron a la nueva edición de ‘Vive Tu Centro’.

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