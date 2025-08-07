Wendy Guevara detalla como fue asaltada y golpeada junto a integrantes de Las Perdidas en carretera a León

Luego de que inicialmente se minimizara el incidente, la influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que fue víctima de un violento asalto mientras viajaba por carretera rumbo a León, Guanajuato. En el vehículo la acompañaban sus amigas y compañeras del colectivo Las Perdidas, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K. Las tres fueron golpeadas y despojadas de celulares, pertenencias y una considerable cantidad de dinero. La ganadora de La Casa de los Famosos México rompió el silencio en una entrevista con la periodista Adela Micha, donde relató con detalles el momento que vivieron. Visiblemente afectada, Wendy narró que durante el ataque, los agresores las intimidaron con amenazas y las obligaron a desbloquear sus teléfonos. La influencer señaló que optaron por no denunciar públicamente lo ocurrido en un primer momento, y dijeron que solo les habían robado los teléfonos móviles. “Nosotras no quisimos decir nada. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero sí nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara”, declaró Guevara, quien también mencionó que se refugiaron en casa de sus padres después del incidente para recuperarse emocionalmente. TE PUEDE INTERESAR: ¡Wendy no! Confirma Wendy Guevara que comenzó proceso legal por filtración de su video íntimo

#Viral | 🚨 Asaltan a “Las Perdidas” en carretera

Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K fueron víctimas de un robo mientras viajaban de CDMX a León. 🚘

👮‍♂️ Aunque se rumoró que fueron golpeadas por falsos policías, ellas mismas lo desmintieron en vivo. 📱 pic.twitter.com/0sPewnStbe — Paralelo19🌐 (@Paralelo19MX_) July 4, 2025

ASALTANTES OBLIGAN A WENDY GUEVARA A MOSTRAR Y VACIAR SU CUENTA BANCARIA Según su testimonio, durante el asalto, los atacantes las golpearon directamente en el rostro y exigieron los datos de desbloqueo de los celulares para revisar sus mensajes y aplicaciones bancarias. Wendy afirmó que, al ingresar a su información, los agresores identificaron las cantidades de dinero en sus cuentas, incluyendo depósitos futuros relacionados con su trabajo como conductora. “Me dijeron: ‘Desbloquea tu celular, métete tu NIP’, y apuntaban todo. Vieron la cantidad que tenía y fue la que les di”, relató. Guevara también contó que los atacantes la insultaron y usaron tácticas de intimidación psicológica, lo que aumentó el nivel de angustia que experimentaron durante el suceso. “Te sientes acorralada en un rincón y no sabes los días que he vivido”, expresó.