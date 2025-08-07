Wendy Guevara detalla como fue asaltada y golpeada junto a integrantes de Las Perdidas en carretera a León

/ 7 agosto 2025
    Wendy Guevara detalla como fue asaltada y golpeada junto a integrantes de Las Perdidas en carretera a León
    Wendy Guevara reveló que fue víctima de un asalto violento en carretera junto a sus amigas de Las Perdidas; denunció que fueron golpeadas, amenazadas y despojadas de dinero y celulares FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Wendy Guevara narró que fue agredida y robada en carretera rumbo a León; los atacantes las golpearon y accedieron a sus cuentas bancarias

Luego de que inicialmente se minimizara el incidente, la influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que fue víctima de un violento asalto mientras viajaba por carretera rumbo a León, Guanajuato. En el vehículo la acompañaban sus amigas y compañeras del colectivo Las Perdidas, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K. Las tres fueron golpeadas y despojadas de celulares, pertenencias y una considerable cantidad de dinero.

La ganadora de La Casa de los Famosos México rompió el silencio en una entrevista con la periodista Adela Micha, donde relató con detalles el momento que vivieron. Visiblemente afectada, Wendy narró que durante el ataque, los agresores las intimidaron con amenazas y las obligaron a desbloquear sus teléfonos. La influencer señaló que optaron por no denunciar públicamente lo ocurrido en un primer momento, y dijeron que solo les habían robado los teléfonos móviles.

Nosotras no quisimos decir nada. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero sí nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara”, declaró Guevara, quien también mencionó que se refugiaron en casa de sus padres después del incidente para recuperarse emocionalmente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Wendy no! Confirma Wendy Guevara que comenzó proceso legal por filtración de su video íntimo

ASALTANTES OBLIGAN A WENDY GUEVARA A MOSTRAR Y VACIAR SU CUENTA BANCARIA

Según su testimonio, durante el asalto, los atacantes las golpearon directamente en el rostro y exigieron los datos de desbloqueo de los celulares para revisar sus mensajes y aplicaciones bancarias. Wendy afirmó que, al ingresar a su información, los agresores identificaron las cantidades de dinero en sus cuentas, incluyendo depósitos futuros relacionados con su trabajo como conductora.

Me dijeron: ‘Desbloquea tu celular, métete tu NIP’, y apuntaban todo. Vieron la cantidad que tenía y fue la que les di, relató. Guevara también contó que los atacantes la insultaron y usaron tácticas de intimidación psicológica, lo que aumentó el nivel de angustia que experimentaron durante el suceso.

“Te sientes acorralada en un rincón y no sabes los días que he vivido”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es el Makabelico? ‘Narcoapero’ castigado por Estados Unidos junto al Cartel del Noreste por lavado dinero

WENDY ASEGURA QUE CONTINUARÁ TRABAJANDO PARA MANTENER SU ESTILO DE VIDA

Además, aclaró que, pese a su reciente fama, no lleva un estilo de vida lujoso. Aseguró que el dinero que ganó tras su paso por el reality show lo ha invertido en una casa, en su vehículo y en el bienestar de su familia. “La gente piensa que soy millonaria, pero no. Si lo fuera, no estaría trabajando”, puntualizó.

Guevara subrayó que, a pesar de lo ocurrido, está decidida a seguir trabajando.Me vale, me quedo sin dinero. Sé trabajar”, dijo.

Tras la entrevista, cientos de seguidores expresaron su apoyo a través de redes sociales. Muchos de ellos lamentaron el ataque y destacaron la valentía de la influencer al hablar públicamente del suceso. Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades por el asalto.

Temas


Violencia
asalto

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Adela Micha
Wendy Guevara

