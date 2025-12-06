Woody Allen, Robert Redford y ‘Los Abandonados’

El domingo pasado el cineasta norteamericano Woody Allen cumplió 90 años, y aunque su legado ha sido en el Séptimo Arte, vale la pena mencionar que hace casi una década incursionó también en las series.

Esto sucedió en el año 2016, cuando como parte de un contrato para la filmación de una película para Amazon Prime (“La rueda de la maravilla”, del 2017) estrenó para esta misma plataforma una serie de seis capítulos que bajo el título de “Crisis en seis escenas” la cual el mismo Allen protagoniza con la también hoy nonagenaria y excelente actriz de comedia también, Elaine May, interpretando a un matrimonio conservador de clase acomodada de uno de los suburbios de Nueva York en la década de los 60 recibe la inesperada visita de una joven liberal y activista radical interpretada por la cantante Miley Cyrus para trastocar por consecuencia sus vidas.

Hablando de otro cineasta norteamericano ganador como Allen del Oscar y quien hablando de activismo hizo lo propio desde su trinchera hasta los últimos días de su vida, el pasado lunes 1 de diciembre la plataforma de Netflix estrenó la tercera temporada de la serie “Vientos Oscuros”, que en este espacio recomendamos al estrenarse las primeras temporadas coincidiendo con la muerte de uno de sus productores el pasado mes de septiembre, el actor y productor Robert Redford, quien precisamente aparece en el primer capítulo de la tercera temporada jugando al ajedrez en una celda junto a otro de los productores: George R. R. Martin (“Juego de Tronos”).

Para terminar, y hablando precisamente de Netflix, el jueves 3 estrenó por su parte otra recomendable serie del género western que aunque lleva como título “Los Abandonados” la protagonizan dos primeras actrices como Gillian Anderson (“Los expedientes secretos X”; “The Crown”) y Lena Headley (“Juego de Tronos”) como las matriarcas de un par de familias rivales en el oeste norteamericano del siglo XIX: la primera de una familia explotadora de una región donde habita la familia de la otra junto a otros colonos quienes al presentarse un incidente en el que se ven involucrados familiares de las dos partes aprovechan la ocasión para hacer justicia.

