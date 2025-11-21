Y ¿Qué pasa con esa lista de pendientes que no es la del trabajo, ni del quehacer de la casa? ¿Ya la hiciste?

/ 21 noviembre 2025
    Y ¿Qué pasa con esa lista de pendientes que no es la del trabajo, ni del quehacer de la casa? ¿Ya la hiciste?

Tal vez es momento de escribir esos episodios y capítulos, de aventurarnos y soltar amarres que hoy ya no existen, o sí, pero solamente en nuestra imaginación

¿Tienes muchas cosas en la lista de aquello que quieres hacer en la vida? Lo que recuerdas de la infancia que quieres volver a experimentar. Lo que querías hacer de niño que nunca tuviste la opción de hacer. Lo que soñaste de infancia o en la adolescencia. ¿Te quedaste con las ganas de algo? Hay momentos en que se presentan oportunidades para hacer algunas de esas cosas, y en las etapas de la vida en que nos sentimos un poco estancados son factores que frecuentemente nos aportan un tanto de motivación para fluir con las fases de la vida, con los cambios. Reconectar con los deseos y con quienes éramos más temprano en la vida nos aporta el reconocimiento de que mientras es verdad que no somos quienes éramos, no nos hemos perdido.

De niña, viviendo en el estado de Michigan, lo que más me gustaba era el verano y las playas (los lagos). A pesar de ser otoño, fui de paseo a uno de esos lagos, y tal vez iré a algunos más. Hoy fuí a comer nieve al lugar donde me llevaban mi abuela y mi madre y a pesar de ser bastante anticlimático, no me quedé con las ganas. Fuí. Tuve que manejar un buen, por lugares muy lindos que siempre me gustaron. También quiero ahora hacer algunas cosas que no hacía de niña, con mi familia. Mañana saldré a cenar al centro. He puesto velas en la casa.

Sigo y sigues siendo, en parte, esa niña o ese niño que tenía deseos y sueños que se quedaron en el tintero. Tal vez es momento de escribir esos episodios y capítulos, de aventurarnos y soltar amarres que hoy ya no existen, o sí, pero solamente en nuestra imaginación. Vivir hoy con los límites de ayer, o con los límites aprendidos de otras personas, no es válido, o cuando menos no es necesario. Podemos romper límites si deseamos hacerlo. Vivir experiencias que nos quedaron pendientes. Extender un poco las alas aunque sea de adultos. Saltar en el trampolín. Aprender a nadar. Subirte a los juegos en la feria. Comer algodón de azúcar. Probar el restaurante más caro de la ciudad. Comprar un abrigo de mink. Dejarte abrazar por una serpiente. ¿Qué hay en esa lista que tienes pendiente?

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

