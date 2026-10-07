Detectan tres factores en caída de 12% en exportaciones automotrices

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    Detectan tres factores en caída de 12% en exportaciones automotrices
    Tanto la producción como la exportación de vehículos registraron caídas drásticas en septiembre. Especial

Experto considera que alza en los petroprecios por la guerra en Irán, la reubicación de líneas de producción y los aranceles tuvieron efectos en septiembre

Ante la caída de 11.9 por ciento que registró la exportación de vehículos ligeros en septiembre, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, consideró que entre los factores que influyeron se encuentran el incremento en el precio de la gasolina, la reubicación de líneas de producción de México a Estados Unidos y el efecto de los aranceles que ese país aplica a productos mexicanos.

Recordó que más de 80 por ciento de la producción de vehículos ligeros se destina a Estados Unidos, por lo que consideró que uno de los principales factores que incidieron en la reducción de las exportaciones fue el impacto en el precio del barril de petróleo derivado de la situación en Irán.

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Explicó que el incremento en el precio de la gasolina afecta la demanda del mercado estadounidense, particularmente porque una parte importante de los vehículos que exporta México son de combustión interna.

Otra variable, señaló, es la reubicación de líneas de producción que anteriormente operaban en México y que ahora se encuentran en Estados Unidos. Entre ellas mencionó la producción de la Tacoma, que pasó de Baja California a Texas.

A ello se suman los cierres temporales de líneas de producción de algunas armadoras, que forman parte de sus estrategias para atender las condiciones planteadas por el actual gobierno estadounidense y anunciar inversiones en ese país.

Díaz Robles agregó que también comienza a resentirse el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a México, particularmente porque están concluyendo los acuerdos de suministro establecidos desde el año pasado.

Explicó que entre septiembre y octubre las empresas suelen definir sus presupuestos anuales y establecer acuerdos con proveedores para compras masivas, pero esos convenios comienzan a concluir y actualmente se renegocian precios.

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“No es que como suba el precio del acero, suba el precio del auto y baje la exportación; se están viendo ocho a nueve meses de la implementación de los aranceles, por ello ya hay un impacto negativo y las negociaciones de 2027 y 2028 son precios mucho más altos”, aseguró.

Añadió que continúan las negociaciones entre los gobiernos y las revisiones de las reglas de origen para determinar cómo cada producto puede cumplir con los requisitos y acceder a las condiciones arancelarias correspondientes.

Para el último trimestre del año, estimó que las exportaciones de vehículos ligeros mantendrán una tendencia a la baja, aunque en menor magnitud que la registrada en septiembre. Por ello, anticipó resultados mixtos, con meses que podrían registrar rebotes de entre 3 y 5 por ciento y otros con disminuciones de 3, 5 o hasta 10 por ciento.

LOS QUE CAYERON

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, la mayoría de las armadoras registró una disminución en sus exportaciones durante septiembre de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

Las marcas que reportaron caídas fueron Acura, con 9.9 por ciento; Audi, 18.6 por ciento; Ford Motor, 13.2 por ciento; General Motors, 7.5 por ciento; Honda, 17.7 por ciento; Mercedes-Benz, 100 por ciento; Nissan, 33 por ciento; Stellantis, 20.4 por ciento; Toyota, 6.2 por ciento, y Volkswagen, 3.5 por ciento.

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En contraste, BMW Group aumentó sus exportaciones 94.5 por ciento; KIA, 8.2 por ciento, y Mazda, 114.1 por ciento.

En el acumulado del año, las caídas fueron menores. Mercedes-Benz registró la mayor disminución, con 41.6 por ciento, mientras que Toyota presentó una reducción de 6.2 por ciento.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el acumulado del año los dos segmentos que registraron disminuciones en sus exportaciones fueron las SUV, con 7.4 por ciento, y los vehículos compactos, con 13.4 por ciento.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con una participación de 76.4 por ciento. Entre enero y septiembre se exportaron 1 millón 931 mil 750 unidades, frente a los 2 millones 24 mil 810 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 4.6 por ciento.

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También disminuyeron las exportaciones hacia Alemania, 14.2 por ciento; Argentina, 33.5 por ciento; Australia, 14.1 por ciento; Reino Unido, 15.5 por ciento, y Japón, 24 por ciento.

En contraste, aumentaron los envíos hacia Canadá, 9.4 por ciento; Brasil, 111.2 por ciento; Colombia, 20.9 por ciento, y El Salvador, 821.4 por ciento.

PRODUCCIÓN DE COAHUILA

En el caso de las unidades producidas en la Región Sureste de Coahuila, de acuerdo con información del RAIAVL del INEGI, durante septiembre de 2026 disminuyeron las exportaciones de la ProMaster, con 6 mil 70 unidades, frente a las 6 mil 225 de septiembre de 2025; Blazer, con 3 mil 559 contra 3 mil 650; Blazer EV, con 369 frente a 755, y Equinox EV, con 2 mil 113 contra 8 mil 983.

En contraste, aumentaron las exportaciones de la RAM 2500, con 24 mil 222 unidades, frente a las 20 mil 767 del mismo mes de 2025, y del Optiq, con mil 901 unidades, contra mil 515.

En el acumulado de enero a septiembre, creció la exportación de la ProMaster, con 44 mil 209 unidades, frente a 33 mil 309 del mismo periodo de 2025; de la RAM 2500, con 184 mil 696, contra 116 mil 637; de la Blazer, con 34 mil 505, frente a 30 mil 815, y del Optiq, con 16 mil 368, contra 13 mil 284.

En contraste, disminuyeron las exportaciones de la Blazer EV, con 2 mil 846 unidades frente a 14 mil 264, y de la Equinox EV, con 15 mil 126 unidades frente a 63 mil 187 del mismo periodo de 2025.

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