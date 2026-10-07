Reprueban prisiones en Coahuila en Derechos Humanos: detectan sobrepoblación y hacinamiento

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    Reprueban prisiones en Coahuila en Derechos Humanos: detectan sobrepoblación y hacinamiento
    Varias prisiones estatales recibieron calificaciones reprobatorias en materia de derechos humanos. Especial

La CNDH otorga una calificación de 5.77 puntos en escala de 10 a los centros de reclusión en la entidad; 23 estados reprobaron evaluación

Las prisiones en Coahuila, tanto estatales como federales, reprobaron en materia de derechos humanos, al no quedar exentas de las deficiencias en materia de acceso y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con la reciente publicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

Este documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que durante 2025 se evaluó el funcionamiento de los centros penitenciarios federales y estatales adscritos a los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cuarto-estado-donde-mas-personas-entran-a-prision-hay-30-de-reincidencia-AK22282543

De los 32 estados evaluados, al menos 23 obtuvieron calificaciones consideradas como focos rojos, al ubicarse por debajo de los 6 puntos en una escala de 10. La evaluación contempló cinco aspectos relacionados con la garantía de los derechos humanos: integridad personal, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Coahuila obtuvo una calificación de 5.77 puntos en el cumplimiento de estos derechos, inferior a los 5.86 puntos registrados el año anterior, lo que refleja un retroceso en las condiciones de los centros penitenciarios de la entidad.

$!Esta evaluación de la CNDH contempla tanto prisiones estatales como federales.
Esta evaluación de la CNDH contempla tanto prisiones estatales como federales. Archivo

El diagnóstico identifica fallas en aspectos relacionados con la garantía de la integridad de las personas privadas de la libertad, entre ellas la sobrepoblación y el hacinamiento, presentes en seis de los siete centros penitenciarios de Coahuila.

Este problema fue señalado como prioritario, debido a que los siete centros cuentan con una capacidad conjunta para albergar a 3 mil 785 personas, pero en ellos se encuentran recluidas 5 mil 382.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/penales-de-coahuila-entre-los-peor-evaluados-del-pais-LF14447783

El documento también señala deficiencias en los servicios de salud, falta de aplicación de sanciones a las personas internas, insuficiencia de personal de custodia, carencias de materiales de higiene y deficiencias en la alimentación.

En materia de reinserción social, durante las visitas de la CNDH también se identificaron problemas relacionados con la falta de expedientes jurídicos sobre los avances de las personas internas, una inadecuada organización y registro para el cumplimiento de los planes de actividades, así como insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.

Asimismo, se detectaron deficiencias en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas con VIH y adultos mayores, además de insuficiencia de programas para la desintoxicación voluntaria de personas con adicciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-espera-sentencia-mas-de-la-mitad-de-recluidos-en-centros-penitenciarios-JD22309202

Los centros penitenciarios peor evaluados en Coahuila fueron el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Piedras Negras, con 4.76 puntos; el Centro Estatal de Reinserción Social de Torreón, con 5.08; el Cereso Femenil de San Pedro, con 5.25, y el Femenil de Piedras Negras, con 5.61.

Entre los 23 estados con calificaciones consideradas en foco rojo, Coahuila ocupó el lugar 17. Los peores resultados correspondieron a Baja California Sur, con 4.37 puntos; Nayarit, con 4.38, e Hidalgo, con 4.50. En contraste, Nuevo León obtuvo la mejor calificación, con 7.02 puntos, seguido de Guanajuato, con 6.80, y Colima, con 6.70.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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