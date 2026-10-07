Reprueban prisiones en Coahuila en Derechos Humanos: detectan sobrepoblación y hacinamiento

Las prisiones en Coahuila, tanto estatales como federales, reprobaron en materia de derechos humanos, al no quedar exentas de las deficiencias en materia de acceso y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con la reciente publicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Este documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que durante 2025 se evaluó el funcionamiento de los centros penitenciarios federales y estatales adscritos a los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

De los 32 estados evaluados, al menos 23 obtuvieron calificaciones consideradas como focos rojos, al ubicarse por debajo de los 6 puntos en una escala de 10. La evaluación contempló cinco aspectos relacionados con la garantía de los derechos humanos: integridad personal, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Coahuila obtuvo una calificación de 5.77 puntos en el cumplimiento de estos derechos, inferior a los 5.86 puntos registrados el año anterior, lo que refleja un retroceso en las condiciones de los centros penitenciarios de la entidad.

El diagnóstico identifica fallas en aspectos relacionados con la garantía de la integridad de las personas privadas de la libertad, entre ellas la sobrepoblación y el hacinamiento, presentes en seis de los siete centros penitenciarios de Coahuila. Este problema fue señalado como prioritario, debido a que los siete centros cuentan con una capacidad conjunta para albergar a 3 mil 785 personas, pero en ellos se encuentran recluidas 5 mil 382.

El documento también señala deficiencias en los servicios de salud, falta de aplicación de sanciones a las personas internas, insuficiencia de personal de custodia, carencias de materiales de higiene y deficiencias en la alimentación. En materia de reinserción social, durante las visitas de la CNDH también se identificaron problemas relacionados con la falta de expedientes jurídicos sobre los avances de las personas internas, una inadecuada organización y registro para el cumplimiento de los planes de actividades, así como insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.

Presentamos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025.La presidenta de la CNDH, Mtra. @RosarioPiedraIb señaló que es necesario transitar de un modelo carcelario basado en el castigo a uno que haga posible una reinserción social efectiva.Hacemos un llamado a los sistemas penitenciarios del país a fortalecer las condiciones de internamiento y garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.#DefendemosAlPueblo — CNDH en México (@CNDH) October 7, 2026

Asimismo, se detectaron deficiencias en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas con VIH y adultos mayores, además de insuficiencia de programas para la desintoxicación voluntaria de personas con adicciones.

Los centros penitenciarios peor evaluados en Coahuila fueron el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Piedras Negras, con 4.76 puntos; el Centro Estatal de Reinserción Social de Torreón, con 5.08; el Cereso Femenil de San Pedro, con 5.25, y el Femenil de Piedras Negras, con 5.61. Entre los 23 estados con calificaciones consideradas en foco rojo, Coahuila ocupó el lugar 17. Los peores resultados correspondieron a Baja California Sur, con 4.37 puntos; Nayarit, con 4.38, e Hidalgo, con 4.50. En contraste, Nuevo León obtuvo la mejor calificación, con 7.02 puntos, seguido de Guanajuato, con 6.80, y Colima, con 6.70.