¡Ya le gustó el ring! Presenta Netflix a Karely Ruiz para Supernova Génesis contra Kim Shantal

Sin duda, los productores del evento Supernova Génesis no permitirían que se cancelara la función luego de que la youtuber Lupita Villalobos abandonara la pelea pactada con la tiktoker Kim Shantal. Por ello, anunciaron que será Karely Ruiz quien suba nuevamente al ring con la intención de conseguir la victoria.

Supernova Génesis se podrá ver a través de Netflix el próximo domingo 26 de abril de 2026. A las 16:00 horas comenzará la transmisión de la alfombra roja, mientras que las peleas de Milica vs. Ari Geli y El Abraham vs. Nando se podrán seguir en las redes sociales del evento.

El resto de los combates se transmitirán por Netflix a partir de las 19:00 horas, así como los conciertos de Ozuna y Carín León, por lo que promete ser un evento que combine entretenimiento, música, redes sociales y deporte.