¡Ya le gustó el ring! Presenta Netflix a Karely Ruiz para Supernova Génesis contra Kim Shantal

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/ 23 abril 2026
    ¡Ya le gustó el ring! Presenta Netflix a Karely Ruiz para Supernova Génesis contra Kim Shantal
    Apuesta. El evento reunirá a influencers, artistas y peleadores en una apuesta por el entretenimiento híbrido. FOTO: CUARTOSCURO
Israel García
por Israel García

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Sin duda, los productores del evento Supernova Génesis no permitirían que se cancelara la función luego de que la youtuber Lupita Villalobos abandonara la pelea pactada con la tiktoker Kim Shantal. Por ello, anunciaron que será Karely Ruiz quien suba nuevamente al ring con la intención de conseguir la victoria.

Supernova Génesis se podrá ver a través de Netflix el próximo domingo 26 de abril de 2026. A las 16:00 horas comenzará la transmisión de la alfombra roja, mientras que las peleas de Milica vs. Ari Geli y El Abraham vs. Nando se podrán seguir en las redes sociales del evento.

El resto de los combates se transmitirán por Netflix a partir de las 19:00 horas, así como los conciertos de Ozuna y Carín León, por lo que promete ser un evento que combine entretenimiento, música, redes sociales y deporte.

¿QUÉ PASÓ CON KARELY RUIZ?

Ruiz no es ninguna improvisada en el boxeo de influencers, ya que recientemente participó en King Royale, donde perdió contra Marcela Mistral.

De hecho, la polémica en torno a su participación comenzó con las especulaciones sobre si se sumaría al show, luego de que Poncho de Nigris expusiera una cláusula del contrato de su evento Ring Royale, en el que Ruiz fue una de las protagonistas.

“¿Qué opinan de que voy a pelear? Jajajaja, me encanta que me madreen, ¿verdad?”, escribió la creadora a sus seguidores en Facebook tras ser presentada en la cartelera.

FAMA Y CARIÑO DEL PÚBLICO

Karely es una conocida figura de internet que, pese a comenzar su trayectoria en contenido para adultos, ha ganado gran popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok.

Además, es reconocida por apoyar asociaciones de rescate de animales, atender peticiones especiales y dar espacio a emprendedores de Monterrey al ofrecerles exposición en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/show/que-hacer-en-saltillo-arranque-de-la-feria-del-libro-show-de-bely-y-beto-conciertos-de-humbe-y-chayanne-y-reunion-de-coleccionistas-NB20219567

La regiomontana también ha participado en videos musicales junto a Santa Fe Klan, El Bogueto y Dani Flow, además de incursiones en televisión en programas como Es Show y Mitad y Mitad, ambos de Multimedios. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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