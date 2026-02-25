¡Nuevo round! Se lanzan Christian Nodal y Cazzu por dichos relacionados con su hija Inti

/ 25 febrero 2026
    ¡Nuevo round! Se lanzan Christian Nodal y Cazzu por dichos relacionados con su hija Inti
    Lío. La polémica se intensificó tras una canción que menciona al cantante y que generó reacciones de Cazzu en redes sociales. FOTO: ARCHIVO

Una presunta frase en una canción desató la tormenta en redes sociales, donde nuevamente quedaron expuestos los conflictos en torno al bienestar de la niña de dos años

A diferencia de lo que ocurría en escándalos anteriores entre Christian Nodal y su expareja Cazzu, esta vez el cantante mexicano decidió pronunciarse directamente desde su canal de WhatsApp, donde se mostró molesto.

El intérprete de ‘Botella Tras Botella’ expresó que le duele no poder ver con regularidad a su hija Inti y lamentó que la situación sobre las convivencias con la menor aún no esté regulada legalmente.

La polémica se intensificó luego de que Nodal compartiera una fotografía con su esposa, Ángela Aguilar, musicalizada con el tema ‘Rosita’, de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco. En la letra se menciona la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que generó reacciones inmediatas.

@cazzu

Que puedo eu saber de ensayar

♬ sonido original - Cazzu

¿QUÉ PASÓ?

Para Cazzu, la situación representa un acto de hipocresía y lo que calificó como un “pacto patriarcal”, por lo que lanzó críticas en redes sociales hacia Rauw Alejandro por la canción en la que se menciona a Nodal.

Por su parte, Nodal aseguró que en Argentina se intentó llegar a un acuerdo para regular la convivencia con Inti; sin embargo, afirmó que no fue posible.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones en Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que poco tenían que ver con nuestra hija. Estoy seguro de que nadie de quienes me leen aceptaría el tipo de acuerdo al que se pretendió llegar. No hubo arreglo”, escribió.

El cantante explicó que, ante la falta de consenso, procedió legalmente desde México con la intención de que un juez regule los días de convivencia con Inti y establezca una cifra clara de manutención. Señaló que el proceso se encuentra en curso.

Asimismo, aseguró que las pocas oportunidades reales que ha tenido para convivir con su hija no han sido respondidas.

TE PUEDE INTERESAR: Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música

Los mensajes de Nodal vuelven a colocar bajo la lupa a la expareja, que ha protagonizado diversas controversias públicas desde su separación en 2024 y el posterior matrimonio del cantante con Ángela Aguilar. (Con información de El Universal)

