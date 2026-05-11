¡Entrevista de lujo! Lisa Kudrow cierra el ciclo de ‘The Comeback’

Pasaron más de 20 años desde que terminó Friends. Y también pasaron más de 10 años desde que terminó la serie de HBO ‘The Comeback’, donde, muy casualmente, una actriz trataba de revivir su carrera después de haber dejado atrás el éxito de un sitcom como ‘Friends’. La única diferencia es que eligieron el nombre de Valerie Cherish, en vez del de la verdadera actriz, Lisa Kudrow. Y ahora también llega el nuevo final de la tercera y última vuelta de The Comeback, con el estreno del octavo episodio el próximo 10 de mayo en Max, 20 años después del estreno de la primera temporada. Lo mejor de todo: pudimos entrevistarla en el histórico Estudio 24 de Warner, donde Lisa Kudrow también filmó el clásico ‘Friends ‘y el regreso de ‘The Comeback’.

¿Cómo decidieron volver con el final de la serie The Comeback, después de diez años desde la temporada anterior? Nos pareció divertido aprovechar la realidad de la inteligencia artificial como reflejo de la misma desesperación que mi personaje, Valerie, había tenido en la primera temporada, por miedo a no tener más trabajo, como un último desafío. El formato de reality show también nos pareció perfecto, porque las redes sociales se convirtieron en el reality show de la gente, que hoy muestra su vida con la cámara de un teléfono desde sus casas. The Comeback incluye un par de referencias al clásico Friends. ¿Es un guiño especial para los fans? No podíamos evitarlo (riendo). Estábamos filmando en el mismo estudio de Friends. Era un chiste fácil que Valerie llegara al estudio y solo se fijara en los nombres de las producciones de cine en la placa de la entrada, sin prestar atención a las series de TV, para decir: “Vamos a hacer el primer éxito del Estudio 24”, cuando el éxito ya había sido Friends. ¿Qué otras bromas parecidas pensaron? Los guionistas también trataron de bromear con lo cerca que Valerie podía llegar a decir la palabra Friends, sin completarla.

¿Y con una serie que muestra la realidad de Hollywood, cuál sería la realidad menos real del final de The Comeback? Decir que la última escena que filmamos, el último día de The Comeback, fue en el Estudio 24 donde también filmamos el último episodio de Friends. La verdad es que lo hicimos en un estudio diferente (risas). ¿Entonces pretendemos que sí filmaron ambos finales en el mismo Estudio 24? Lo siento (risas). No hay ninguna historia ahí. La verdad es lo importante (vuelve a reír). ¿En la época del éxito de Friends hubo alguna realidad detrás de cámaras que nunca conocimos? Con Friends, en realidad, hubo una reacción enorme donde muchos llegaron a odiarnos; estábamos demasiado expuestos. Recuerdo que nos juntamos y decidimos dejar de hacer prensa para dedicarnos por completo a nuestro trabajo. “Dediquémonos a nuestro trabajo, a decir la letra y actuar”. Es parecido a lo que hace Valerie esta vez en la serie, cuando tiene pánico de dar entrevistas porque sabe que puede convertirse en mala publicidad para el show.

Aunque la serie no menciona para nada la venta de los estudios Warner, es evidente la emoción de Lisa Kudrow al regresar al mismo Estudio 24 donde también había filmado Friends con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. La venta todavía no está definida, hasta que los accionistas y el Departamento de Estado den el visto bueno final. Incluso parece ser un tema tabú dentro de los estudios, pero Lisa solo pide que conserven un lugar tan histórico como Warner, aunque pase a nuevas manos. Mientras tanto, disfruta hasta el último minuto con la misma sonrisa de Valerie Cherish en The Comeback. Ya que en la realidad no se parece en nada a Phoebe o Valerie, ¿a qué personaje de ficción se parece realmente la verdadera Lisa Kudrow? Un personaje de ficción que pueda elegir yo... tendría que ser un hombre. Supongo que me parecería más a Frasier.

¿Alguna razón en particular? A lo mejor por ser bastante consciente, sin ser demasiado inteligente (risas). ¿Y más allá de la comedia detrás de la actriz de la serie, cuál es la realidad de Lisa Kudrow después de Friends y The Comeback? Yo amo la actuación. Es un trabajo divertido. Ya no tengo una compañía productora y por eso me pareció divertido volver con The Comeback. Tengo un gran aprecio por el personaje de Valerie Cherish y estoy muy orgullosa del trabajo que conseguimos. ¿En The Comeback también debuta como actor tu hijo? Sí. Bueno, había trabajado antes en cortometrajes, pero nunca en algo tan grande como una serie. Fue maravilloso, aunque tengo un poco de culpa porque me olvidé por completo de que era mi hijo. Estuvo muy bien y él también me dijo: “Sentí que hablaba con Valerie”. Me pareció genial, aunque no tuve el coraje de decirle: “Yo también, no me importaba que fueras realmente mi hijo” (risas). Fue emocionante. Todavía tengo una foto de él cuando tenía dos añitos en el mismo Estudio 24, cuando hacíamos Friends. Y ahí estaba de nuevo, pero actuando, en el gran final. Maravilloso.

Las largas sesiones de terapia, mucho antes del éxito, ayudaron a entender que hay que estar conformes con quienes somos realmente. Supongo que mucha gente piensa ‘Ah, una vez que la gente me ame, voy a sentirme amado’. Y no es así.”|

¿Cuál es el mayor cambio en Hollywood que notas a nivel personal como actriz, desde la época en que empezaron con Friends? Supongo que hoy los actores en Hollywood tienen los pies más sobre la tierra. Los egos se controlan mucho más, entre tanta competencia, porque nadie tiene el trabajo garantizado. Ya no hay tantos excesos tampoco. Antes se necesitaban 23 autores para 23 episodios, mientras que ahora solo tuvimos un autor para los ocho episodios. El río es cada vez más angosto. ¿En tu caso hubo alguna razón en particular por la cual decidiste dedicarte a la comedia? No hay nada mejor que hacer reír a la gente. ¿Qué hay mejor que una risa? Es gracioso, porque no tiene nada que ver con el ego... lo primero que nos hace sentir bien es cuando hacemos algo por otros. Por ahí pasa el tema. ¿El buen humor es hereditario? Puede ser... Mi padre es muy gracioso. Mis dos hermanos también. Toda mi familia es muy graciosa. Yo soy la más joven de todos y siempre traté de mantenerme al mismo nivel. Las risas siempre fueron la mejor forma de relacionarnos en casa. Creo que mis abuelos también eran así. No me daba cuenta en aquel entonces, pero siempre había alguien que bromeaba cuando pasaba algo, incluso en un funeral.

¿Cómo se logra mantener los pies sobre la tierra después de un superéxito? Supongo que tener a la familia tan cerca ayuda. Las largas sesiones de terapia, mucho antes del éxito, ayudaron a entender que hay que estar conformes con quienes somos realmente. Supongo que mucha gente piensa: “Ah, una vez que la gente me ame, voy a sentirme amado”. Y no es así. Ahí es donde más me ayudó la terapia.