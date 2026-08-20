Xavier García lleva el talento saltillense a ‘Las Azules’ de Apple TV+

La segunda temporada de la serie mexicana ‘Las Azules’, protagonizada por Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Bruno Bichir, entre otros, llegó hace un par de días al streaming de Apple TV+. El orgullo local se hace presente con la integración del actor saltillense Xavier García, quien da vida al policía ‘Everardo’. Surgido del teatro, con esa pasión por contar historias interesantes, Xavier García viajó a radicar a la Ciudad de México, donde ha podido desarrollar su carrera artística, luego de conquistar escenarios en Monterrey.

OTRA OPORTUNIDAD DE BRILLAR Fue la misma agencia Blu Talent, que representa al actor, la que celebró el ingreso del saltillense al proyecto producido en colaboración por Lemon Studios y Apple TV+. La serie fue creada y desarrollada por el showrunner Fernando Rovzar junto con Pablo Aramendi. “Es raro que ahora esté en esto, porque el teatro me llegó tarde. Lo conocí cuando tenía 20 años. Nunca había ido al teatro, ni había leído nada del tema, ni tampoco tenía a alguien cercano que se dedicara al arte. Pero todo me llevó hacia allá porque hubo un punto de hartazgo de mi carrera y de lo que estaba haciendo. Así que decidí cambiar de rumbo, sabiendo que me jugaba la vida en ello”, dijo en una charla con VMÁS en 2022, cuando presentaba la obra ‘Pulmones’.

Tras su exitoso paso por el escenario, Xavier comenzó a ampliar su rango, no solo actoral, sino también profesional, al encabezar las puestas en escena como ‘Ilusiones’ y, recientemente, ‘Dani y el Profundo Mar Azul’. Como parte de su nuevo reto, participó en la telenovela de Televisa ‘Mi Amor Sin Tiempo’. De ahí logró el salto a las series, como ‘Harina’, de Prime Video, donde participó en un episodio, además de ‘Profe Infiltrado’, en la que se sumó al elenco para dar vida a un reportero en dos capítulos. “Desde la primera vez que me paré en el escenario sentí algo que no sé qué es, pero me dio una sensación de libertad. La mejor manera de verbalizarlo es justo así”, expresó García en la charla con esta casa editorial al relatar que dejó su carrera elegida para forjar un legado en la actuación.

¿DE QUÉ TRATAN ‘LAS AZULES’? La serie, protagonizada por Bárbara Mori junto a Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado, se desarrolla en la Ciudad de México de 1971.

En la historia, las cuatro mujeres desafían las normas ultraconservadoras y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, pero descubren que se trata de un truco publicitario para distraer a los medios de un asesino en serie. Para esta segunda temporada, de igual forma, las agentes deberán enfrentar todo tipo de obstáculos para encontrar al asesino de policías.