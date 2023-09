Yolanda Andrade considera haber sido víctima de ‘brujería’ tras enfermedad: culpa a Vero Castro

La vida de Yolanda Andrade, reconocida conductora de “Montse y Joe” (inicialmente Las hijas de la madre tierra), estuvo en peligro cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia en abril pasado debido a un intenso dolor de cabeza y otros síntomas. Desde entonces, la evolución de su salud la ha llevado a considerar la posibilidad de haber sido víctima de lo que describe como “brujería”.

Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, una condición en la que se forma un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha y se llena de sangre, ejerciendo presión sobre los nervios o el tejido cerebral, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

El tratamiento al que se sometió fue doloroso, pero a pesar de los momentos de tensión vividos, está tratando de recuperar su salud y retomar sus actividades laborales. Sin embargo, sus recientes declaraciones han causado controversia.

TE PUEDE INTERESAR: Britney ‘baila con cuchillos’ en un inquietante video que circula en redes

Durante una entrevista en “Primer Impacto”, la también actriz expresó que, después de reflexionar sobre su situación, no puede encontrar una explicación lógica para su repentino cambio de salud, por lo que considera que alguien le hizo un “trabajo” con la intención de perjudicarla.

“Tuve unos episodios muy extraños porque me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería’, un no sé qué, un hechizo. Fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso”, explicó.