30 años después, internet en la era de la Inteligencia Artificial

1996. La era digital calentaba motores, pero el mundo aún no lo sabía. Algunos hogares asistían ya a una transformación sin precedentes con la llegada de Windows 95 y los primeros ordenadores personales, pero esa red global llamada internet era todavía un misterio para la mayoría.

30 años después, todos conocen la historia: las computadoras pasaron de ser un accesorio de nicho, un lujo o herramienta de trabajo seleccionada, a habitar en casi cualquier hogar promedio. E internet pasó de ser una completa desconocida a prácticamente un bien de primera necesidad.

Sin embargo, si bien ese año marcó un techo histórico en el gasto tecnológico que no ha sido superado en tres décadas, la humanidad asiste a un nuevo cambio. Uno en el que la innovación no está en un sistema operativo o una red de conexión, sino en una arquitectura masiva y compleja: la Inteligencia Artificial (IA).

CRECIMIENTO LLENO DE VIRTUOSISMO TECNOLÓGICO

Y es que, según los datos definitivos publicados por la consultora International Data Corporation (IDC) en diciembre de 2025, el gasto mundial en Tecnologías de la Información (TI), que engloba hardware, software y servicios, cerró el año con un crecimiento del 14%.

Una cifra que no se veía desde mediados de los 90, de acuerdo con Healthcare IT News. Para que se hagan una idea, la inversión tecnológica alcanzó, a nivel global, los 4,250 millones de dólares en 2025, de acuerdo con IDC.

Y, si se incluyen en los datos las cifras del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que añade telecomunicaciones y servicios empresariales, el monto asciende a 7 mil millones de dólares.

Stephen Minton, vicepresidente del grupo IDC, ha calificado este fenómeno como un “ciclo virtuoso de crecimiento macroeconómico” o, en otras palabras, un “superciclo de gasto tecnológico”.

Un gasto en el que la IA es el pilar central de las inversiones, especialmente a nivel de “infraestructuras de los proveedores de servicios”, un sector que registró un incremento del 86% en 2025, alcanzando casi 500 millones de dólares.