OpenAI entra en ‘código rojo’ para acelerar desarrollos de ChatGPT ante avances de Google y Anthropic

Sam Altman director de OpenAI declaró “código rojo” este lunes pasado para urgir a sus desarrolladores a mejorar su producto ChatGPT, debido a que sus principales competidores, Google y Anthropic, están disputando la cumbre con sus últimas actualizaciones de sus productos de inteligencia artificial.

Por medio de un memorando interno que fue compartido con medios estadounidenses (Wall Street Journal y The Information), Altman instó a los desarrolladores a aumentar la velocidad en las mejoras para que ChatGPT tuviese mayor rapidez y confiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder más preguntas.

Estas nuevas indicaciones del director ejecutivo de OpenAI ya no priorizan los planes que se tenían para trabajar nuevas estrategias publicitarias, mejoras en las respuestas sobre salud y compras, así como su asistente de IA “Pulse”.

Esto responde a que Alphabet (empresa matriz de Google) anunció que los usuarios activos mensuales de Gemini crecieron de 450 a 650 millones en tres meses, derivado del éxito que tuvieron las herramientas Nano Banana (generador de imágenes con IA) y la última actualización que se ejecutó en Gemini 3.

Anthropic con su generador de lenguaje Claude (con su última versión 4.5) también representa un competidor para el avance de OpenAI porque se está volviendo popular entre los empresarios.

LA STAR-UP MÁS VALORADA DEL MUNDO

Las alianzas estratégicas que OpenAI ha establecido con Nvidia, Microsoft y Oracle en la adquisición de financiamientos y deuda puede representar riesgos en esta carrera de IAs.

Sin embargo, la empresa liderada por Sam Altman anunció en marzo de este año una financiación de 40 mil millones de dólares (mdd) que lidera el conglomerado multinacional japonés SoftBank. Al finalizar este otoño OpenAI se valoró en 500 mil mdd, convirtiéndose en la star-up más valorada en el mundo, superando a SpaceX y a ByteDance (matriz de Tiktok).